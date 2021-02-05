قصة من حرب العراق تتحول فيلماً أميركياً

شفق نيوز/ تحولت قصة جندي أمريكي شارك في حرب العراق ثم أصبح مجرماً بالسطو على البنوك، الى فيلم دراما سينمائي تحت عنوان "شيري" يفترض ان تبدأ عروضه في قاعات السينما الأميركية في شهر شباط/فبراير الجاري.

والفيلم الذي أخرجه أنطوني وجو روسو، مستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب نيكو ووكر، طبيب سابق في الجيش الأميركي حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة لتنفيذه سلسلة من عمليات السطو على البنوك.

ويؤدي البطولة في الفيلم الممثل توم هولاند الذي ادى دور "الرجل العنكبوت-العودة الى المنزل"، ويمثل شخصية ووكر الذي التحق بالجيش وأرسل إلى العراق وعند عودته إلى أمريكا، عانى من اضطرابات نفسية متعلقة بصدمة ما بعد الحرب. ومن اجل ان يتعامل مع وضعه، يلجأ الى معالجة نفسه مستخدما الهيروين ما يقوده لاحقا الى السطو على بنوك من أجل تلبية إدمانه.

وعندما جرى اعتقاله في العام 2011، كان ووكر قد نفذ 10 عمليات سطو خلال اربعة شهور في كليفلاند في اوهايو، وحكم عليه بالسجن ل11 سنة.

وبحسب موقع " تاسك اند بوربوس " المتخصص بالأخبار العسكرية، فإن الفيلم رغم استناده على قصة حقيقية، الا أن هناك مساحة رمادية دائما في رواية الأحداث. والرواية بمثابة شبه سيرة ذاتية لووكر.

ونالت قصة ووكر اهتماما واسعا بعدما نشرت "BuzzFeed" في العام 2013 تقريرا حوله تحت عنوان "كيف تحول بطل حرب الى مجرم بالسطو على بنوك"، وهو ما مهد الطريق للاتفاق مع ووكر على اصدار كتاب بينما كان ما يزال في السجن.

ويقول ووكر عن الرواية ان "الناس الموجودين في الكتاب ليسوا الناس الذين اعرفهم، هم أمثلة. كان علي ان اغير العديد من الامور لجعل محاور الكتاب ناجحة".

في مقابلة له مع صحيفة "الغارديان" البريطانية العام 2019، يقول ووكر حول تجربته في العراق "هذا شيء لم ارد ان اكذب بشأنه. احتجت ان اظهره مثلما كان فعلا، وتبديد اية اساطير. كانت تجربة سيئة فعلا، قيل لنا ان هناك تهديد وجودي (ضد العراقيين)، وكان يفترض ان نمنعه وتبين ان الوضع ليس كذلك. ذهابنا الى هناك، تجد انك كنت انت المشكلة. ويبدو اننا كنا نحاول اثارة قتال بقدر ما نستطيع".

وستحظى تجربة ووكر الشخصية في العراق بقدر كبير من وقت الفيلم. ويقول هولاند، الذي أدى شخصية ووكر في الفيلم، يبدو ان انجازي الحقيقي تمثل بعدم موتي".

ويبدأ عرض "شيري" في صالات السينما الاميركية في 26 شباط/فبراير، وعلى "تلفزيون آبل" حصريا في 12 اذار/مارس 2021.