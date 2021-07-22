قصة ثلاث نساء كسرن التابوهات وصنعن الفارق جنوبي العراق

شفق نيوز/ المستحيل ليس امرأة، بهذه العبارة بالإمكان تلخيص قصة ثلاث نساء صنعن الفارق جنوبي العراق، حيث المجتمع هناك تطغى عليه طابع محافظ، فالمرأة هناك سيدة منزل في الغالب

زينب الرسامة والمصممة

زينب شابة نجفية تملُك موهبة الرسم منذ نعومة أظافرها، تحدتْ كُلَ الصُعوبات وتفرَّدت بلوحات فنية تُجسِّدُ شخصية المرأة، ومن موهبة الرسم، تولد عند زينب موهبة تصميم الأزياء، وتصبو اليوم إلى العالمية

استبرق التشكيلية

استبرق الرسامة نجفية تحدت كذلك الصعوبات التي تواجه المجتمع وأصبحت فنانة تشكيلية برعت مجالها.

ليس ذلك فحسب، فبالإضافة إلى الفن التشكيلي، شقت استبرق طريقها لتكون ماكيرة سينمائية وكاتبة قصص قصيرة وناشطة مدنية.

كسرت استبرق الطابع العشائري الذي يهيمن على مسقط رأسها، الذي يرى بعض المهن تعارض عاداتهم وتقادليهم.

أم زمن البصرية

سيدة خمسينية تدعى ام زمن من مدينة البصرة أقصى العراق، ولجت مجال الخياطة وتحضير المعجنات وبرعت به، ولم تنكسر بعد وفاة والدتها، بل واجهت صعوبات الحياة وأطلقت مشروعها الخاص في قيادة سيارة أجرة، وهو أمر غير مألوف في العراق، لا بل في المنطقة المحيطة كذلك

فالمرأة لا تعرف المستحيل