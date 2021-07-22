سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصة ثلاث نساء كسرن التابوهات وصنعن الفارق جنوبي العراق

Category: منوعـات

Date: 2021-07-22T08:12:50+0000
قصة ثلاث نساء كسرن التابوهات وصنعن الفارق جنوبي العراق

شفق نيوز/ المستحيل ليس امرأة، بهذه العبارة بالإمكان تلخيص قصة ثلاث نساء صنعن الفارق جنوبي العراق، حيث المجتمع هناك تطغى عليه طابع محافظ، فالمرأة هناك سيدة منزل في الغالب

زينب الرسامة والمصممة

زينب شابة نجفية تملُك موهبة الرسم منذ نعومة أظافرها، تحدتْ كُلَ الصُعوبات وتفرَّدت بلوحات فنية تُجسِّدُ شخصية المرأة، ومن موهبة الرسم، تولد عند زينب موهبة تصميم الأزياء، وتصبو اليوم إلى العالمية

استبرق التشكيلية

استبرق الرسامة نجفية تحدت كذلك الصعوبات التي تواجه المجتمع وأصبحت فنانة تشكيلية برعت مجالها.

ليس ذلك فحسب، فبالإضافة إلى الفن التشكيلي، شقت استبرق طريقها لتكون ماكيرة سينمائية وكاتبة قصص قصيرة وناشطة مدنية.

كسرت استبرق الطابع العشائري الذي يهيمن على مسقط رأسها، الذي يرى بعض المهن تعارض عاداتهم وتقادليهم.

أم زمن البصرية

سيدة خمسينية تدعى ام زمن من مدينة البصرة أقصى العراق، ولجت مجال الخياطة وتحضير المعجنات وبرعت به، ولم تنكسر بعد وفاة والدتها، بل واجهت صعوبات الحياة وأطلقت مشروعها الخاص في قيادة سيارة أجرة، وهو أمر غير مألوف في العراق، لا بل في المنطقة المحيطة كذلك

فالمرأة لا تعرف المستحيل

related

صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

Date: 2021-02-11 10:32:24
صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

خمس محافظات عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة عالمياً خلال 24 ساعة ماضية

Date: 2021-06-29 07:57:36
خمس محافظات عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة عالمياً خلال 24 ساعة ماضية

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

Date: 2021-02-28 14:29:36
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

فيديو.. مجلس عزاء يحتضن عملاً مسرحياً في كركوك

Date: 2021-06-29 10:24:02
فيديو.. مجلس عزاء يحتضن عملاً مسرحياً في كركوك

خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

Date: 2021-04-09 07:14:39
خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

فيديو.. مدينة الثقافة والحضارة العراقية تعود للعصور المظلمة عبر "مشعوذين"

Date: 2021-06-30 15:41:28
فيديو.. مدينة الثقافة والحضارة العراقية تعود للعصور المظلمة عبر "مشعوذين"

بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

Date: 2020-05-14 14:51:23
بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

Date: 2021-04-15 10:36:50
قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة