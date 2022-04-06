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قشلة بغداد تطلق فعاليات ثقافية بليالي رمضان

Category: منوعـات

Date: 2022-04-06T14:16:30+0000
قشلة بغداد تطلق فعاليات ثقافية بليالي رمضان

شفق نيوز/ اعلن ديوان "القشلة" في العاصمة بغداد، انطلاق فعالياته الرمضانية بدءا من يوم غد الخميس.

وقال في بيان له ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "ديوان القشلة، سيطلق فعالياته اليومية الخاصة بشهر رمضان بعد الإفطار يوم غد الخميس، وتستمر لنهاية الشهر"، مبيناً أن "الفعاليات تتمثل بتنظيم ندوات ثقافية واقتصادية وشبابية وغيرها يوميا، بالإضافة إلى معرض صغير للكتاب وبزار للإعمال اليومية".

ونوه إلى أن "الفعاليات جميعها تقام بدعم مالي من قبل صندوق تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة بالإضافة إلى رعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة".

وأكد أن ديوان القشلة هو منظمة غير حكومية، أن يهدف إلى "دعم الثقافة العراقية والاقتصاد عبر الفعاليات التي تناقشها بشكل يومي بحضور نخب كبيرة، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية من خلال المعرض الدائم للإعمال المحلية"، مثمناً بذات الوقت "دور وزارة الثقافة المهم في إقامة هذه الفعاليات بعد التسهيلات التي قدمتها في فتح ابواب القشلة مساءاً".

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