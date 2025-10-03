قريباً.. مفاعل نووي على سطح القمر

شفق نيوز- متابعة

تتجه وكالة "ناسا" لبناء قرية كاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، فضلاً عن إنشاء مفاعل نووي، ومن الممكن أن يكون المشروع في حال نجاحه أول محاولة بشرية للعيش خارج كوكب الأرض.

وكشف مدير الوكالة شون دافي، عن خطط بناء قاعدة مستدامة ودائمة على سطح القمر خلال العقد المقبل، مردفاً: "سننشئ حياة بشرية مستدامة على سطح القمر، ليس مجرد قاعدة، بل قرية"، وفق تعبيره.

ومن المخطط أن تطلق ناسا مهمة "أرتميس 2"، في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، وسترسل الوكالة أربعة روّاد فضاء في أول رحلة الى القمر منذ أكثر من 50 عاماً، حسب ما ذكرت صحف غربية.

ولن تهبط "أرتميس 2" على سطح القمر، حيث أن الهدف النهائي لناسا هو إنشاء قاعدة طويلة الأمد على سطح القمر، كما من المرجح أن تعمل هذه القاعدة بالطاقة النووية، وقادرة على إيواء رواد الفضاء بشكل دائم، ومبنية من المواد الموجودة على سطح القمر.

وأدلى دافي بادعاءات جريئة حول طموحات الولايات المتحدة بخصوص المريخ، بالإضافة إلى كشفه عن خططه للقمر.

وقال رداً على سؤال عن مستقبل نجاح "ناسا" بعد عقد من الزمن، إن الوكالة ستكون قد "حققت قفزات نوعية في مهمتنا للوصول إلى المريخ"، كما توقع أن بلاده ربما ستكون "على وشك إرسال بشر إلى المريخ"، وفقا لتصريحاته.

وسيختبر رواد الفضاء خلال مهمة "أرتميس 2" في فبراير المقبل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "أوريون" الفضائية التي ستحمل البشر إلى القمر،.

كما سيقطع الطاقم على مدار 10 أيام، مسافة 5700 ميل (9200 كيلومتر) حول القمر، لاختبار الأنظمة على متن المركبة وجمع بيانات حول ردود فعل أجسامهم، قبل العودة إلى الأرض.

لكن الاختبار الأكبر "لناسا" سيأتي في منتصف عام 2027 مع إطلاق "أرتميس 3"، التي تخطط لهبوط رائدي فضاء في موقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وعلى عكس مهمات أبولو، التي قضت ما يصل إلى 22 ساعة على سطح القمر، ستتطلب "أرتميس 3 " من رواد الفضاء البقاء على سطح القمر لمدة سبعة أيام تقريبا.

وستستخدم جميع البيانات، التي يجمعها رواد الفضاء عن الجيولوجيا والظروف المحيطة بالقطب الجنوبي، للتحضير للهدف النهائي المتمثل في بناء قاعدة دائمة على القمر.