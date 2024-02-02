قريباً.. السيارات بلا نوافذ خلفية في  شوارع بريطانيا

شفق نيوز/ أكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الجمعة، بأن شوارع المملكة المتحدة ستشهد قريبا، ظهور أول سيارة دون نافذة خلفية، حيث تتميز تلك المركبة سويدية الصنع، بشاشة عالية الوضوح، تعرض مشاهد في الوقت الفعلي من كاميرا خلفية مثبتة على السقف، بدلاً من مرآة الرؤية الخلفية.

وقامت الشركة المصنعة للسيارة، المملوكة لشركة فولفو، بإلغاء النافذة الخلفية بالكامل لتوفير مساحة أكبر أمام رأس السائق.

وأشارت الشركة إلى أن سيارة "بولستار- 4" ستمنح السائقين "تجربة فريدة" ورؤية أفضل للطريق خلفهم.

وقال الصحفي المختص بشؤون السيارات، كوينتين ويلسون، لشبكة سكاي نيوز: "أصبحت النوافذ الخلفية في السيارات أصغر فأصغر، وذلك مع تزايد رغبة المستهلكين في الحصول على مركبات أقل حجما، وبالتالي باتت هناك ضرورة أن تكون هناك مساحة أكبر لرأس السائق".

وأضاف: "قامت فولفو بشيء ذكي حقًا وتخلصت من النافذة الخلفية تمامًا، وأعطتنا هذه الخاصية الجديدة، وقد دخلت تلك المركبات السوق في الصين منذ ديسمبر دون أن ترد أية تعليقات محبطة بشأنها".

قالت شركة فولكس فاغن إن مساعدها الصوتي الذي يدمج تطبيق (تشات جي.بي.تي) في سياراتها سيكون قادرا على التحدث مع السائقين بحلول منتصف العام.

وزاد: "الفضل في ذلك هو أن السيارة تمنحك رؤية خلفية أفضل لأن الكاميرا عالية الوضوح، والشاشة عبارة عن قوس واسع، بحيث يمكن للسائق أن يرى أكثر مقارنة بوجود نافذة خلفية متسخة".

ولا تعتبر تلك السيارة سابقة، فهناك العديد من الشاحنات ليس بها نوافذ للرؤية الخلفية، وبعضها بات يستخدم الكاميرات بدلاً من المرايا الجانبية.

وقال ويلسون: "نرى الكثير من السيارات على الطرق ذات نوافذ خلفية محجوبة لأن السيارة قد تكون مكدسة بالكثير من الأشياء، ناهيك أن عن الركاب في الخلف قد يحجبون الرؤية عن السائق".

وسيكون السعر المبدئي للسيارة في بريطانيا 59990 جنيهًا إسترلينيًا (76569 دولار أميركيا)، ومن المتوقع أن يتم طرحها للبيع اعتبارًا من أغسطس المقبل.