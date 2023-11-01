قريباً.. الذكاء الاصطناعي في جيوب المستخدمين

شفق نيوز / كشفت شركة كوالكوم الأمريكية، عن معالجاتها الجديدة، للهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، والتي يتوقع أن تصل الأسواق منتصف العام المقبل، وكان القاسم المشترك بينها هو الذكاء الاصطناعي.

وسلطت كوالكوم الضوء على أن شرائحها الجديدة تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، تماشياً مع الموجة الجديدة التي بدأتها منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "ChatGPT"، في نوفمبر العام الماضي، وانتشرت بسرعة كبيرة في عدد ضخم من التطبيقات والخدمات المقدمة من الشركات التقنية الكبرى، التي باتت تضم في غالبيتها مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي الجيل الجديد من معالجات الشركة للهواتف الذكية Snapdragon 8 Gen 3 مزوداً بإمكانيات ثورية مُحدثة، فهو مطور بتقنية 4 نانومتر، ومحمّل بثماني أنوية، 5 أنوية منها للأداء المتوسط، و2 للأداء المنخفض، ونواة واحدة للأداء الفائق يصل ترددها إلى 3.3 جيجاهيرتز.

كوالكوم أكدت أن معالجها الجديد سيقدم أداءً مميزاً يتفوق بنسبة 25% على الجيل الماضي، مع كفاءة أداء أعلى بنسبة 20%، وتوفير في استهلاك البطارية بمعدل 10%. وخطفت كوالكوم الأنظار عبر تركيزها على أن معالجها "سناب دراجون 8 جين 3"، سيأتي بتحديث ضخم لوحدة المعالجة العصبية NPU وكذلك محرك الذكاء الاصطناعي AI Engine.

وستصبح الهواتف العاملة بالمعالج الجديد قادرة على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، حيث استعرضت كوالكوم تشغيل مساعد ذكي يعمل بإصدار من نموذج شركة ميتا LlaMa 2 الأحدث، مدعوماً بـ10 مليارات متغير، بحيث يمكنه إجراء مناقشات نصية مع المستخدم بمعدل تأخير ضئيل للغاية.

كذلك عرضت كوالكوم إمكانية تشغيل نموذج Stable Diffusion، من شركة Stability AI، المتخصص في إنشاء الصور من الأوامر النصية، حيث قالت إن معالجها الجديد يسمح للمستخدم بتحويل نص إلى صورة في أقل من ثانية واحدة.

على جانب التصوير، أيضاً قالت الشركة إن معالجها الجديد يحمل وحدة معالجة صور ISP متطورة تستخدم قدراته في الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تصوير مميزة، تتيح ضبط وتحسين جودة 12 طبقة من صورة واحدة، لتخرج مفعمة بالألوان والتفاصيل.

كذلك أشارت كوالكوم إلى أنها ستحسن من تجربة تصوير مقاطع الفيديو، عبر تحسين التقاط الفيديوهات بجودة فائقة معتمدة على تقنية Dolby HDR 10-bit، وكذلك القدرة على التكبير حتى أربع مستويات مع الحفاظ على جودة فائقة تصل إلى 4K، وذلك باستخدام معالج سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل عبر ميزة الشركة الكورية الجنوبية الثورية Zoom Anyplace.

كما يقدم المعالج "سناب دراجون 8 جين 3"، قدرات مبهرة في تحرير الصور والفيديوهات، إذ يتفوق على ميزة جوجل Magic Eraser، التي تسهل حذف العناصر والأشخاص من الصور، حيث أن كوالكوم تتيح ميزة Video Object Eraser، والتي تسمح بحذف أي عنصر أو شخص من مقاطع الفيديو، دون التأثير على جودتها.