قرصان إلكتروني يخترق لعبة شهيرة ويستولى على 63 مليون دولار

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الخميس، بأن أحد قراصنة الإنترنت تمكن من اختراق لعبة إلكترونية شهيرة والاستيلاء على ما قيمته 63 مليون دولار، إلا أن المفاجأة هي أنه قام بإعادتها بالكامل.

وذكرت الوكالة أن القرصان تمكن من اختراق لعبة "Munchables" التي تعتمد على تقنية سلاسل الكتل "بلوك تشين"، في جريمة تعدّ واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية التي شهدها قطاع العملات المشفرة خلال العام الحالي.

واستولى اللص على 17400 من عملات "إيثر" والتي بلغت قيمتها بالأسعار الحالية نحو 63 مليون دولار، وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.

وأقرت لعبة "Munchables" بوقوع التسلل، في منشور على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أمس الأربعاء، إلا أن المفاجأة كانت في قيام اللاعب بإعادة الأموال بالكامل لاحقاً.

وأكدت "Munchables" أن "جميع أموال المستخدمين آمنة وأن المتسلل لم يصر على أي شروط، حيث اختار مطور اللعبة السابق إعادة جميع الأموال في النهاية دون الحاجة إلى أي فدية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال القائمون على اللعبة إن قيمة العملات المشفرة الموجودة في البروتوكول تجاوزت 80 مليون دولار.

وكلفت الاختراقات الأمنية صناعة الأصول الرقمية نحو 1.8 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض نحو 50% عن عام 2022، وفقاً لمنصة "Immunefi" التي تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون العيوب الأمنية في برامج العملات المشفرة.