قرش يهاجم ثلاثينيا ويصيبه بجروح خطيرة

أفادت مصادر في أجهزة الإنقاذ الأسترالية، يوم السبت، بإصابة شاب ثلاثيني بجروح خطيرة بعد تعرّضه لهجوم من سمكة قرش.

ووقع الحادث، بحسب وكالة "فرانس برس"، على شاطئ جزيرة روتنست قبالة مدينة بيرث غربي أستراليا، وتوجهت إلى مكان الحادث طائرة مروحية لإنقاذ المصاب، بحسب متحدث باسم جهاز الإنقاذ.

وشهدت أستراليا منذ العام 1791 نحو 1300 هجوم لأسماك قرش، من بينها 260 هجومًا قاتلًا، وفقًا لقاعدة بيانات متخصصة بالحوادث بين الحيوانات المفترسة والبشر.

ويعود الحادث الأخير من هذا النوع إلى يناير/ كانون الثاني، وأسفر عن مقتل فتى في الثانية عشرة في خليج سيدني.

ويرى علماء أستراليون أن النشاط البحري المتزايد في البحار وارتفاع درجات حرارة المحيطات يغيّران أنماط هجرة أسماك القرش، ما يسهم في كثرة هذه الحوادث.