قرش مهدد بالانقراض يصدم الباحثين بطريقة تكاثر عجيبة

شفق نيوز/ فوجئ باحثون إيطاليون بقرش نادر مهدد بالانقراض يتكاثر بطريقة غريبة جداً حيث أنه يقوم بعملية الإخصاب من دون حيوانات منوية.

وذكرت المجلة العلمية "ساينتيفك ريبورتس" بالحالة الأولى لهذه الظاهرة لدى سمك القرش "موستيلوس موستيلوس"، وهو نوع مهدد بالانقراض بفعل عمليات الصيد غير القانونية، ويعيش في البحر الأبيض المتوسط وبحار أخرى مياهها دافئة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ووجد باحثون في معهد إيطالي أن اثنتين من أسماك "موستيلوس موستيلوس" تعيش في الأسر أظهرتا بعد مراقبتهما تكاثراً من دون إخصاب، إذ تمكّنت أنثى من التكاثر بدون الحاجة إلى حيوانات منوية لتخصيب البويضة.

وسمكتا القرش البالغتان 18 عاماً موجودتان في حوض أسماك كالا غونوني في سردينيا منذ العام 2010.

وكتب معدو الدراسة "اللافت أن هذه النتيجة تشير إلى أن التكاثر من دون إخصاب يمكن أن يحدث سنويا لدى أسماك القرش هذه، بالتناوب بين أنثيين، ومن المستبعد بشكل قاطع أن يكون التكاثر ناجماً عن تخزين طويل الأمد للحيوانات المنوية".

ويحدث التكاثر من دون إخصاب لدى أكثر من 15 ألف نوع، لكنّه غير مفهوم بصورة تامة.

وهذا النوع من التكاثر هو أكثر شيوعاً لدى اللافقاريات منه في الفقاريات، ولم تُرصد بعد أي حالة لدى الثدييات.

وأشار الباحثون إلى أن الزواحف وبعض أسماك القرش والشفنينيات والزلاجات قادرة على "تغيير استراتيجيتها التكيفية بحسب الظروف المحيطة".

وقالوا "على الرغم من أن الآليات التي يستند إليها التكاثر من دون إخصاب لا تزال غير واضحة، فمن المحتمل أن يكون انخفاض عدد الذكور عاملاً محورياً".

ولفتوا إلى أن أسماك القرش في البرية تشكل تحديات لفهم هذه الظاهرة، لكنّ الظروف في الأسر مثالية للمراقبة على المدى البعيد.

وخلال العقدين الفائتين، وُثّقت هذه الظاهرة لدى أنواع أخرى من أسماك القرش داخل أحواض في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا.