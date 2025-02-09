قرد يتسبب بانقطاع "التيار الكهربائي" عن دولة بالكامل

شفق نيوز/ قالت السلطات في سريلانكا، يوم الأحد، إن التيار الكهربائي انقطع عن البلاد بالكامل نتيجة دخول قرد إلى محطة فرعية لتوليد الطاقة في العاصمة كولومبو.

أدى دخول قرد إلى محطة فرعية لتوليد الكهرباء في سريلانكا إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من الجزيرة، اليوم الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون.

وبدأ الانقطاع الكهربائي عند قرابة الساعة 11,30 صباحا (06,00 بتوقيت غرينتش)، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

في هذا الإطار، قال وزير الطاقة كومارا جاياكودي للصحافيين، إن "قرداً دخل إلى محوّل على الشبكة مما تسبب في خلل في النظام"، مشيراً إلى أن الحادثة حصلت في ضاحية بجنوب العاصمة كولومبو".

كما قال الوزير، "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".