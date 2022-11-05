سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أقرب ثقب أسود للأرض.. ضعف حجم الشمس بـ(10) مرات

Category: منوعـات

Date: 2022-11-05T15:56:37+0000
أقرب ثقب أسود للأرض.. ضعف حجم الشمس بـ(10) مرات

شفق نيوز / اكتشف علماء الفلك أقرب ثقب أسود معروف للأرض، على مسافة 1600 سنة ضوئية، إذ يقدر حجمه بضعف حجم الشمس (10) مرات، وأقرب بثلاث مرات من صاحب الرقم القياسي السابق

وتم اكتشاف الثقب من خلال مراقبة حركة النجم المرافق له، والذي يدور حول الثقب الأسود على نفس المسافة تقريباً التي تدور بها الأرض حول الشمس.

وقال كريم البدري، من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية، إن "الثقب الأسود تم اكتشافه في البداية باستخدام مركبة غايا الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية".

وتابع البدري وفريقه مع مرصد الجوزاء الدولي في هاواي لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في الاعلانات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

related

علماء يكتشفون أقدم وأبعد مجرة معروفة

Date: 2022-04-08 05:18:03
علماء يكتشفون أقدم وأبعد مجرة معروفة

ناسا تنشر صورا "ملفتة" عن عمق الكون وتعلن العد التنازلي عن "كشف كبير"

Date: 2022-07-08 14:07:09
ناسا تنشر صورا "ملفتة" عن عمق الكون وتعلن العد التنازلي عن "كشف كبير"

"سنكون قادرين على إجابة أسئلة لم نكن نعرف بوجودها".. "ناسا" تكشف تفاصيل أول صورة ملونة للفضاء

Date: 2022-07-12 09:10:43
"سنكون قادرين على إجابة أسئلة لم نكن نعرف بوجودها".. "ناسا" تكشف تفاصيل أول صورة ملونة للفضاء

"جيمس ويب" يلتقط صورا جديدة تظهر مجرة تبعد 500 مليون سنة ضوئية

Date: 2022-08-03 07:37:09
"جيمس ويب" يلتقط صورا جديدة تظهر مجرة تبعد 500 مليون سنة ضوئية

ناسا تنشر صوراً مذهلة للفضاء

Date: 2020-12-12 17:08:54
ناسا تنشر صوراً مذهلة للفضاء

شاهد أين تولد النجوم.. صورة جديدة من تلسكوب جيمس ويب

Date: 2022-09-07 09:02:12
شاهد أين تولد النجوم.. صورة جديدة من تلسكوب جيمس ويب

شاهد الجانب الجميل لـ2020.. صور مذهلة للفضاء

Date: 2020-12-28 16:05:30
شاهد الجانب الجميل لـ2020.. صور مذهلة للفضاء

صورة غريبة للأرض.. ما سر النقطتين اللامعتين؟

Date: 2022-10-19 07:34:22
صورة غريبة للأرض.. ما سر النقطتين اللامعتين؟