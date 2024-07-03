إقرار علاج جديد للزهايمر المبكر

شفق نيوز/ وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يوم الأربعاء، على عقار "كيسونلا" لعلاج مرض الزهايمر المبكر، من شركة "إيلي ليلي" للأدوية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعد "كيسونلا" الذي يحمل الاسم العلمي "donanemab"، ثالث دواء يستهدف لويحات "الأميلويد" التي تتجمع في الدماغ وترتبط بمرض الزهايمر، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء منذ العام 2021، بعد عقاري "أدوهيلم" و"ليكيمبي".

‏‎ويُعتقد أن عقار "كيسونلا" يبطئ التدهور المعرفي والوظيفي لدى مرضى الزهايمر، ولكنه لا يشفي من المرض، وفق الصحيفة، إذ يُعْطَى الدواء عن طريق الوريد مرة في الشهر، ويمكن إيقاف العلاج بمجرد انخفاض مستويات "الأميلويد" لدى المريض إلى مستوى معين.

‏‎وعلى الرغم من بعض المخاوف بشأن سلامة الدواء وتكلفته، يعد حصوله على الموافقة نجاحًا كبيرًا لشركة "إيلي ليلي" ويمكن أن يفتح الباب أمام علاجات جديدة أخرى لمرض الزهايمر، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".