قد تفسد وجبتك.. أطعمة لا تضعها في المقلاة الهوائية

شفق نيوز- متابعة

يستخدم العديد من المواطنين مؤخراً المقلاة الهوائية، التي تسهّل تحضير الكثير من الأطعمة بسرعة وبكمية زيت أقل، ما جعلها من أكثر أجهزة المطبخ انتشارا في السنوات الأخيرة.

ورغم أنها مناسبة لطهي أطباق متنوعة، يؤكد خبراء أن بعض الأطعمة لا تعطي نتائج جيدة داخلها، بل قد تؤثر على كفاءة الطهي.

ويقول جيمي دارلو، الباحث في منظمة "? Which"، إن بعض الأطعمة "لا تستحق التجربة داخل المقلاة الهوائية"، سواء بسبب صعوبة تحضيرها أو لأن أجهزة أخرى تؤدي المهمة بشكل أفضل.

الفشار

يأتي الفشار في مقدمة هذه الأطعمة، إذ يوضح دارلو أن معظم المقالي الهوائية لا تصل إلى الحرارة المناسبة لتفجير حبات الذرة بالشكل المطلوب، لذلك يبقى الميكروويف الخيار الأسرع والأكثر فاعلية لتحضيره.

المعكرونة والأرز

لا يُنصح باستخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة أو الأرز من الصفر، لأن كلاهما يحتاج إلى الماء أثناء الطهي، وهو ما لا توفره المقلاة الهوائية بكفاءة. ويرى الخبراء أن القدور التقليدية أو طناجر الضغط تبقى الخيار الأنسب لهذه الأطعمة.

صلصة المعكرونة

رغم إمكانية تسخين صلصة المعكرونة داخل المقلاة الهوائية، فإن الأمر غالبا ما يسبب تناثر السوائل واتساخ الجهاز، لذلك يُفضل استخدام الميكروويف لإعادة التسخين بطريقة أسهل وأسرع.

الخبز المحمص

يمكن تحضير الخبز المحمص في المقلاة الهوائية، لكن النتيجة قد تكون أقل جودة مقارنة بالمحمصة الكهربائية. ويشير دارلو إلى أن الخبز قد يجف أثناء التحميص، كما أن الفتات قد يتطاير داخل المقلاة، فضلا عن الحاجة إلى تقليب الشرائح خلال الطهي.