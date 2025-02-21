قد تعود كورونا مجدداً.. ظهور فيروس جديد لدى "الخفافيش" في الصين

شفق نيوز/ أعلن عدد من علماء الفيروسات في الصين، اكتشاف فيروس تاجي جديد لدى الخفافيش، يمكنه إصابة البشر بنفس الطريقة التي يصيب بها فيروس "كوفيد-19".

الفيروس هو سلالة جديدة من فيروس كورونا HKU5، اكتشف لأول مرة في خفاش ياباني في هونغ كونغ، وفقا لصحيفة South China Morning Post.

وتشير الصحيفة إلى أن "فريقاً من العلماء برئاسة عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي تشنغ لي، درس هذا الفيروس في مختبر قوانغتشو بالتعاون مع متخصصين من فرع قوانغتشو لأكاديمية العلوم الصينية وبمشاركة علماء جامعة ووهان ومعهد ووهان لعلم الفيروسات".

ويقول الخبراء، "لقد أبلغنا عن اكتشاف وعزل سلالة منفصلة (السلالة 2) من HKU5-CoV التي يمكنها استخدام ليس فقط ACE2 (بروتين الغشاء لدى الخفافيش، بل وأيضا ACE2 البشري وبقية الثدييات".

واكتشف الباحثون، أن "الفيروس المعزول من عينات الخفافيش يمكنه إصابة الخلايا البشرية"، محذرين من أن "فيروسات الخفافيش تشكل خطورة كبيرة في الانتقال إلى البشر مباشرة أو من خلال الوسطاء".