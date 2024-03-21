قد تعرض حياتك للخطر.. ماهي متلازمة "صالونات التجميل وكرسي الحلاقة"؟

شفق نيوز/ هل تعلم أن زيارة الحلاق قد تُعرض حياتك للخطر؟.. قد تبدو هذه العبارة صادمة للوهلة الأولى، لكنها حقيقة علمية تُعرف باسم "متلازمة صالونات التجميل وكرسي الحلاقة".

وهي حالة نادرة تُعرف أيضاً باسم "متلازمة جسر البوابة الذهبية". وتحدث عندما يتم إرجاع الرأس إلى الخلف بشكل مفاجئ وسريع أثناء غسل الشعر أو حلقه في صالونات التجميل، أو عند الاستحمام في المنزل.

وتعتبر متلازمة صالونات التجميل وكرسي الحلاقة حالة نادرة، ولكنها قد تكون خطيرة، ويمكن الوقاية من هذه المتلازمة باتباع بعض الخطوات البسيطة، وفي حال ظهور أي أعراض، يجب طلب المساعدة الطبية الفورية.

ما هي مخاطر هذه المتلازمة؟

يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يتسبب في:

الإغماء

الدوخة

الغثيان

الارتباك

الضعف في جانب واحد من الجسم

السكتة الدماغية

ما هي أعراض هذه المتلازمة؟

قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص، بينما قد يعاني البعض الآخر من:

ألم في الرقبة أو الكتفين

خدر أو وخز في الذراعين أو الساقين

الدوخة أو الدوار

ضبابية الرؤية

صعوبة في التحدث

ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟

التقدم في السن

وجود أمراض القلب أو الأوعية الدموية

تصلب الشرايين في الرقبة

إصابات سابقة في الرقبة

كيف يمكن الوقاية من هذه المتلازمة؟

أخبر مصفف الشعر أو الحلاق عن أي مشاكل صحية تعاني منها، خاصةً أمراض القلب أو الأوعية الدموية أو تصلب الشرايين.

اطلب من مصفف الشعر أو الحلاق دعم رأسك أثناء غسل شعرك أو حلقه.

لا تُرجِع رأسك إلى الخلف بشكل مفاجئ أو سريع أثناء الاستحمام.

استخدم وسادة داعمة للرقبة أثناء النوم.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال ظهور الأعراض؟

اطلب المساعدة الطبية الفورية.

استلقِ على الأرض وارفع ساقيك فوق مستوى قلبك.

حافظ على هدوئك.