"قد تدمّر تركيزك".. تحذير علمي من هذه العادة اليومية

نبّه أطباء الأعصاب إلى انتشار عادة يومية باتت شائعة بشكل لافت، تتمثل في إنجاز عدة مهام في وقت واحد، أو ما يُعرف بتعدد المهام، مؤكدين أنها قد تؤثر سلباً في الذاكرة والتركيز على المدى البعيد.

وبحسب تقرير نشرته "هاف بوست"، فإن هذه العادة تؤثر في قدرة الدماغ على معالجة المعلومات وتخزينها، إذ يُجبر الدماغ عندها على تقسيم الانتباه بين أكثر من نشاط.

وتشير دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة "نيتشر"، إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لمؤثرات متعددة في الوقت نفسه، مثل الاستماع إلى الموسيقى أثناء القراءة، يواجهون صعوبة أكبر في تذكّر المعلومات والتركيز.

وأكدت دراسة أخرى نشرت في مجلة "بسيكومونيك بوليتن آند ريفيو"، أن ممارسة تعدد المهام تقلل من القدرة على تصفية المعلومات المهمة من غير المهمة، وتؤثر في الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة الأمد، ما ينعكس سلباً على عملية التعلم.

ويشرح الخبراء أن لهذا السلوك كلفة واضحة، أبرزها زيادة التشتت، وتراجع التركيز، وضعف الذاكرة، وارتفاع مستويات التوتر، إضافة إلى زيادة احتمالية ارتكاب الأخطاء وانخفاض جودة العمل.

ويشير المختصون إلى أن هذه العادة ليست سلبية بالكامل، إذ قد تساعد أحياناً في تحسين إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية وإنجاز مهام متعددة بسرعة أكبر، إلى جانب تعزيز القدرة على التكيف وتحمل المسؤوليات.

لكنهم يؤكدون في المقابل أن المهام المعقدة أو التي تتطلب تركيزاً عالياً وإبداعاً، تستدعي الاعتماد على أسلوب "التركيز على مهمة واحدة" بدلاً من تعدد المهام.

وينصح الخبراء، في حال الاضطرار إلى القيام بعدة أعمال، بأن تكون متشابهة في طبيعتها، وألا تكون شديدة التعقيد، مع ضرورة تنظيم الوقت وتقليل عدد المهام لتفادي الضغط الذهني وتراجع الأداء.