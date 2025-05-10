قد تحترق بسائقها.. شركة سيارات تستدعي نحو 90 ألف مركبة

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، يوم السبت، بأن مجموعة "فولكس فاغن" تعتزم استدعاء 89 ألف و417 سيارة في الولايات المتحدة.

وستستدعي شركة أودي الألمانية المملوكة للمجموعة مركبات بعينها من طراز "كيو 5 كواترو" و"كيو 5 سبورتباك" من إنتاج الفترة بين 2022 حتى 2024، وفقًا لإشعار استدعاء تم تقديمه عبر الإنترنت من قبل الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

ويأتي ذلك لأن هناك احتمالا بعدم تثبيت براغي غطاء رأس الأسطوانة بطريقة غير سليمة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراخي إحكام هذه البراغي، ما يسمح بتسرب الزيت ويزيد من خطر نشوب حريق.