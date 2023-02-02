أقدمها جسر "تيلو" السومري.. هذه أجمل 10 جسور في العالم

شفق نيوز/ استعرضت مجلة "فوربس" الامريكية، يوم الخميس، اجمل عشرة جسور موجودة في العالم حاليا، لكنها اشارت الى ان أقدم جسر معروف في التاريخ هو جسر "تيلو" الذي شيد في مدينة كرسو السومرية (ذي قار حاليا).

وذكرت المجلة الامريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان جسر تيلو، في جنوب العراق، يعود تاريخه إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يعني أن الإنسان بدأ بفكرة الربط عبر الجسر منذ اكثر من 5 آلاف سنة، وربما اطول من ذلك بكثير.

مصدر إلهام هندسي

وبعدما أشار التقرير إلى أن الجسور يتم تشييدها من أجل هدفها الواضح بالتنقل والربط، إلا أنها كانت على مر القرون بمثابة مصدر إلهام للمهندسين المعماريين لتشييد أشياء تعكس الجمال والقوة.

واضاف ان بعض هذه الجسور اليوم، تمثل بعض اكثر الانجازات الاستثنائية للهندسة البشرية، وأصبح العديد منها وجهات تستحق الزيارة.

واستعرض التقرير الجسور العشرة التي يعتقد انها الافضل في العالم حاليا:

جسر ميلاو (فرنسا)

تم تشييد الجسر في فرنسا في العام 2004، وهو جسر متعدد الامتدادات مثبت بالكابلات ويعتبر أطول جسر في العالم والأعلى في أوروبا. ويمتد الجسر فوق وادي تارن في وسط ماسيف في جنوب فرنسا، وهو بمثابة تحفة هندسية، من اعمال المهندس الفرنسي ميشيل فيرلوجو والمهندس الإنجليزي نورمان فوستر.

جسر أوريسند بين الدنمارك إلى السويد

وذكر التقرير ان اطول جسر في أوروبا يعبر فوق مضيق أوريسند ويربط الدنمارك بالسويد من خلال معبر للسكك الحديدية والطرق السريعة. ويوصف الجسر بأنه أحد اروع المباني التي صنعها الإنسان في اي مكان في العالم. والجسر بطول 16 كم، ويجمع الجسر والنفق وجزيرة بيبرهورن الاصطناعية التي اصبحت الان ارضاً خصبة وموطناً لأكثر من 30 نوعاً من الطيور.

جسور فورث بريدجز (اسكتلندا)

وذكر التقرير أن ثلاثة جسور شيدت خلال قرن في جزيرة فيرث اوف فورث في جنوب اسكتلندا، وهي تعرض بشكل مثالي تاريخ وتطور بناء الجسور بمرور الوقت، وأكثرها شهرة وهو الأقدم بينها وهو جسر فورث للسكك الحديدية الذي افتتح في العام 1890 كأول هيكل فولاذي رئيسي في العالم، ويعتبر من بين الأكثر طولا في العالم، ومدرج كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وتعتبر الجسور الثلاثة والتي كان آخرها جسر كوينزفيري كروسينغ المشيد في العام 2017 أطول جسر معلق بثلاثة ابراج في العالم. وهذه المجموعة من الجسور تعكس مثابرة المهندسين وبراعتهم على مر العصور.

ذا هيلكس (سنغافورة)

هو جسر للمشاة على شكل حلزون مزدوج يربط بين مارينا سنترال ومارينا ساوث في سنغافورة. وتتم اضاءة الجسر ليلا لتسليط الضوء على هيكله الحلزوني المزدوج، والذي يحمل الأحرف الملونة c وg وa وt لتمثيل القواعد الاربعة للحمض النووي: سيتوزين وجوانين والادينين والثيمين.

جسر تشارلز (تشيكيا)

يوصف جسر تشارلز بانه اقدم جسر في العاصمة التشيكية براغ ويمتد فوق نهر فلتافا ويعود تاريخه الى العام 1402، برغم ان تشييده بدأ في العام 1357، فإنه جسر حجري من القرون الوسطى، وتم تحت رعاية تشارلز الرابع، وسمي باسمه. ومنذ العام 1683 وعلى مدى نحو 250 سنة، جرى تزيين الجسر بـ30 تمثالا منحوتا للقديسين، واشهرها القديس يوحنا.

كرامربروك (ألمانيا)

وذكر التقرير أن جسر كرامربروك في مدينة إرفورت الألمانية، بدأ كجسر خشبي في وقت ما بعد القرن الثامن، وهو الجسر الوحيد المأهول شمال جبال الألب. ووقع الجسر مرارا ضحية حرائق كارثية دمرت مبانيها واديرتها. وخلال القرن ال13، جرى البدء ببناء نسخة حجرية في العام 1325، حيث تصطف المنازل والمحلات التجارية التي يعود تاريخها الى قرون، ويقام فيها مهرجان سنوي في حزيران/ يونيو.

جسر التنهدات (إيطاليا)

وبعدما أشار التقرير إلى ان البندقية هي موطن للعديد من الجسور التاريخية والجميلة، قال انه لا يوجد شيء يشبه "جسر التنهدات" الصغير الذي شيد في العام 1603، ويمثل جسرا مغلقا من الحجر الجيري الابيض وبه نوافذ صغيرة ضمن هندسة حجرية معقدة تحجب تقريبا رؤية من بداخلها.

وكان ذلك جزءا من وظيفة الحبس كوسيلة لقمع للسجناء الذين يتم اقتيادهم فوق ريو دي بالازو من السجن على جانب واحد الى قاعة الاستجواب في قصر دوج على الجانب الآخر.

وتابع التقرير أنه بالنسبة الى كثيرين، فان اللمحة المحتملة من السجناء للبحيرة، ستكون ربما آخر رؤية لهم للعالم الخارجي وربما تثير تنهداتهم الحزينة ما منح هذا الاسم للجسر.

ستاري موست (البوسنة)

واشار التقرير الى ان ستاري موس، او الجسر القديم، وهو مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، يقع في مدينة موستار، وكان موجودا منذ نحو 500 سنة، ويشار اليه دائما على انه احد اجمل ما يمكن للمرء ان يراه، وهو عبارة عن تحفة من العمارة العثمانية.

الا انه لفت الى ان الجسر الذي نراه حاليا، ليس في الحقيقة هو الجسر الاصلي وذكر بأن الجسر شيد في العام 1566 من جانب السلطان العثماني سليمان القانوني فوق نهر نيريتفا لمدة 427 عاما الى ان دمرته القوات الكرواتية في العام 1993 خلال الحرب مع مسلمي البوسنة.

وتطلب الأمر أربع سنوات لبدء اعادة الاعمار باستخدام تقنيات البناء نفسها التي أشرف عليها المهندس المعماري المسلم الشهير معمار خير الدين قبل اربعة قرون.

ترجمة: وكالة شفق نيوز