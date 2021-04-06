قدمت اعتذارها.. أصالة تنهي سنوات من الخلاف مع أنغام

شفق نيوز/ قدمت الفنانة السورية أصالة اعتذارا للفنانة أنغام، بعد خلافات دامت بينهما لسنوات بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، والذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان.

ووجهت أصالة رسالة اعتذار لأنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائلة "بدون مقدمات بدي قدم إعتذارا للغالية الصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير“".

وأضافت، "كذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار.. لو شو ماکان رد نغومة أنا بقبل ويقدر".

واختتمت حديثها، قائلة "كان المفروض نكون بكل الظروف شو ماکانت سند البعض.. كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مدة".

يذكر أن خلاف أصالة مع الفنانة أنغام بدأ عندما قامت بعمل بلوك لها وألغت متابعتها بسبب زواجها من الملحن أحمد إبراهيم، وقالت إن "الظرف يحكم، إذ إنه ليس بإمكاني أن أكون منافقة، الأمر واضح، إذ إنها تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء فتهدم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن تتخذ موقفا".