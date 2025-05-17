قتل والدته خنقاً.. لاجئ يرتكب جريمة مرعبة في تركيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية متخصصة بشؤون اللاجئين، يوم السبت، بقيام لاجئ سوري بقتل والدته خنقاً بعدما اعتدى عليها بالضرب في ولاية عثمانية الواقعة جنوب البلاد.

وبحسب الإعلام التركي، فأن أصل الخلاف كان على مكان إقامة الضحية التي تبلغ من العمر 40 عاماً، وابنها القاتل 21 عاماً، لكنه تطور لاحقاً إلى اعتداء بالأيدي، وأخيراً إلى خنق والدته حتى الموت في شقة تقع بمنطقة يونس إمرة.

ووفق الإعلام التركي، سارع الجيران إلى إبلاغ الشرطة بعد سماع صراخ الضحية وابنها، لتتوجه فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الجريمة، وتقوم باعتقال الشاب على الفور، فيما نقلت جثة والدته إلى مشرحة مستشفى عثمانية الحكومي بعد معاينتها من قبل النيابة العامة.

وأعلنت السلطات التركية فتح تحقيق رسمي في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعه، إلا أنها لم تصدر بعد أي بيان بشأن هذه الجريمة التي هزّت الأوساط السورية في تركيا قبل أيام من جهة صلة الوصل بين القاتل والضحية.

وتعد عثمانية من الولايات التركية التي يقيم فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين فر معظمهم من بلادهم جرّاء الحرب التي شهدتها سوريا عقب احتجاجات مارس/آذار من العام 2011.

وانخفض عدد اللاجئين في تركيا منذ بداية العام الجاري عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتتكرر حوادث القتل في صفوف اللاجئين السوريين بتركيا بين الحين والآخر لأسباب تتعلق بالمال وحالات الطلاق والثأر.