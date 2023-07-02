قتلى وجرحى بحادث اطلاق نار جماعي في اميركا

شفق نيوز/ افادت شرطة مدينة بالتيمور الأميركية، الأحد، بأن "حادث إطلاق نار جماعي" وقع خلال، ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، مضيفة أن أفرادها انتقلوا إلى موقع الحادث.

وذكرت محطة "فوكس 45 بالتيمور" المحلية أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات. وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بمقتل شخصين وإصابة 28 آخرين في الحادثة.

وأضافت المحطة أن الشرطة نقلت عشرة أشخاص إلى مستشفيات، فيما توجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات. ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.

وبحسب "سي إن إن"، فإن 3 أشخاص من المصابين في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في المربع 800 بشارع "غريتنا" في بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند الأميركية.