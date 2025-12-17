قبل إطلاقه في 2026..تسريبات تكشف تغييرات جذرية في آيفون 18 برو

شفق نيوز- متابعة

كشفت تقارير تقنية حديثة عن مجموعة من الميزات الرئيسية لهاتف "آيفون 18 برو" المنتظر من شركة أبل، والمتوقع أن يتم الإعلان عنه في أيلول/ سبتمبر 2026.

وتشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في التصميم والمكونات الأساسية والأداء؛ ما قد يجعل هذا الإصدار من أهم الإصدارات في تاريخ هواتف أبل.

وفقًا للتقارير، ستشهد هواتف "آيفون 18 برو" و"18 برو ماكس" تغييرًا في "الواجهة الأمامية، حيث سيتم نقل الكاميرا ومستشعر Face ID إلى أعلى يسار الشاشة، ما يلغي وجود القسم العلوي المعروف باسم Dynamic Island".

ورغم هذا التغيير، من المتوقع أن يبقى مظهر الهاتف العام مشابهًا لطراز "آيفون 17 برو" في تصميمه العام.

ويركز "آيفون 18 برو" على تقديم تجربة تصوير متقدمة، إذ تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مع فتحة عدسة متغيرة "Variable Aperture" في الكاميرا الخلفية الرئيسية، وهي ميزة تُعد الأولى من نوعها في سلسلة آيفون.

وتسمح هذه التقنية للهاتف بضبط مقدار الضوء الداخل إلى المستشعر تلقائيًّا أو يدويًّا؛ ما يُحسّن جودة التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة ويمنح مزيدًا من التحكم في العمق.

ووفقًا للتقارير، هذا النوع من التقنية يمكن أن "يُقرّب أداء كاميرا الهاتف من الكاميرات الاحترافية، رغم أن الأمر يرجع في النهاية إلى محدودية أحجام المستشعرات داخل الهواتف الذكية مقارنة بالكاميرات المستقلة".

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن "آيفون 18 برو" سيعتمد على شريحة أبل A20 Pro الجديدة، التي من المتوقع أن تُصنع باستخدام تقنية 2 نانومتر المتطورة.

كما سيرافق ذلك استخدام ذاكرة عشوائية مدمجة مباشرة على رقاقة المعالج؛ ما يُعزز الأداء العام ويُحسن إدارة الطاقة والحرارة، وهذا التقدم في شريحة المعالجة ليس فقط من شأنه رفع أداء الهاتف في المهام اليومية، بل أيضًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمهام المعقدة؛ ما يسهم في استمرارية تجربة الاستخدام المتطورة.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن تكامل الشريحة الحديثة وتطوير المكونات الداخلية قد يسهم في تحسين كفاءة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب تعزيز الأداء الحراري للهاتف؛ ما يسمح باستخدام أكثر كفاءة دون ارتفاع درجة الحرارة، كما قد يؤدي التصميم المعدّل إلى توفير مساحة داخلية أكبر تُستخدم في تحسين البطارية أو تطوير أجزاء أخرى.

يذكر أنه من المتوقع أن تعلن أبل رسميًّا عن آيفون 18 برو ضمن حدث أبل السنوي في أيلول/ سبتمبر 2026.