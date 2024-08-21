قبل طرح iOS 18.. أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 17.6.2 لمعالجة الأخطاء

شفق نيوز/ تستعد شركة أبل لإطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS وiPadOS يحمل الرقم 17.6.2، على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك بعد أيام قليلة من طرح الإصدار السابق iOS 17.6.1، وقبيل أسابيع من الإطلاق المرتقب لنظام iOS 18، وفقاً لما أفاد به موقع 9to5Mac التقني.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصدر موثوق على منصة "إكس"، أن التحديث الجديد يحمل تسميات البناء 21G101 لنظام iOS و21G102 لنظام iPadOS. وعلى الرغم من أنه لن يحمل تغييرات كبيرة مقارنةً بالإصدار السابق iOS 17.6.1، إلا أنه يهدف إلى معالجة بعض الأخطاء البرمجية وتقديم تحسينات أمنية.

والتحديث الأخير iOS 17.6 كان قد أضاف خاصية "Catch Up" لمستخدمي تطبيق Apple TV لمتابعة أحداث مباريات MLS، أما التحديث المقبل فسيركز على تحسين استقرار النظام ومعالجة المشكلات التي ظهرت من خلال تجربة المستخدمين اليومية.

ومن المتوقع أن يكون نظام iOS 18 متاحاً الشهر المقبل لمستخدمي أجهزة iPhone XS/XR والأحدث، ويضم العديد من الميزات الجديدة، مثل القدرة على تخصيص مكان أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وإضافة خيارات تصميم جديدة لأيقونات التطبيقات في الوضع الليلي، إلى جانب ميزة الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية.

وتولي أبل اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم البرمجي المستمر لمستخدمي هواتف آيفون، حيث تطرح تحديثات أمنية دورية لضمان توفير تجربة استخدام مثلى لجميع المستخدمين، بغض النظر عن طراز الجهاز. وتعمل هذه التحديثات الأمنية على حماية الأجهزة من الثغرات البرمجية والمخاطر الأمنية، مما يضمن استمرارية الأداء الفعال والآمن للهواتف حتى بعد مرور سنوات على إصدارها.

وقد حرصت الشركة سابقاً على تقديم تحسينات في التحديثات البرمجية، من خلال معالجة الأخطاء وتحسين استقرار النظام. على سبيل المثال، أصدرت الشركة تحديثات أمنية لأجهزة قديمة مثل iPhone 6s وiPhone SE (الجيل الأول) بعد سنوات من إطلاقها. وعند طرح تحديث iOS 15.8.1 في بداية هذا العام، تم سد بعض الثغرات الأمنية التي كانت تتسبب في كشف معلومات حساسة عند تصفح مواقع معينة عبر الإنترنت، نتيجة خطأ في طريقة قراءة البيانات من الذاكرة، ونجحت أبل في إصلاح هذه الثغرة عبر تحسين طريقة التحقق من البيانات المدخلة.

كما عالج التحديث ثغرة كانت تسمح للمتسللين بتنفيذ أوامر برمجية ضارة على الجهاز عند تصفح محتوى ويب معين، وهي مشكلة ناتجة عن خلل في إدارة الذاكرة كان يمكن أن يؤدي إلى تلفها، مما يعرض الجهاز للاختراق.

المصدر: الشرق