قبل شراء النظارات الشمسية.. انتبه لهذا الشيء

شفق نيوز- متابعة

حذر أخصائي طب وجراحة العيون سينو غويزييف، من شراء نظارات شمسية، دون الانتباه إلى ما إذا كانت مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لافتا إلى أن اختيار نظارات شمسية غير مناسبة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للعينين.

وأشار إلى أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية يتراكم تدريجيا دون ملاحظة مباشرة، مؤكدا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، إذ يتلقى الإنسان نحو 80 بالمئة من جرعة الأشعة فوق البنفسجية خلال مرحلة الطفولة قبل سن 18 عاما، نتيجة شفافية عدسة العين واتساع الحدقة في هذه المرحلة، ما يجعل الحماية البصرية ضرورية بدءا من سن مبكرة.

وأوضح أن المخاطر قصيرة المدى تشمل حروق الشبكية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية، إضافة إلى التهاب القرنية الضوئي الذي يظهر بعد عدة ساعات من التعرض، خاصة في البيئات ذات الانعكاس العالي كالمناطق الجبلية أو الثلجية، ويترافق مع ألم شديد ودموع وإحساس بوجود رمل في العين وحساسية للضوء وجفاف واحمرار.

أما على المدى البعيد، فأشار إلى مخاطر مثل إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، ونمو الأنسجة على سطح القرنية، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بسرطانات العين والأنسجة المحيطة بها.

وشدد على ضرورة اختيار نظارات تحمل علامات اعتماد واضحة مثل UV400 أو حماية 100 بالمئة من الأشعة فوق البنفسجية أو علامة CE، محذرا من أن غياب هذه العلامات قد يجعل النظارة أكثر خطورة من عدم استخدامها، لأن العدسات الداكنة قد تؤدي إلى اتساع حدقة العين وزيادة دخول الأشعة الضارة.

وأضاف أن اختيار الفلاتر يجب أن يتناسب مع البيئة، حيث يُنصح باستخدام الفئة 2 داخل المدن، والفئة 3 على الشواطئ أو أثناء القيادة والأنشطة الخارجية، بينما تُخصص الفئة 4 للمناطق الجبلية المرتفعة ولا يُنصح بها أثناء القيادة.

كما أشار إلى أن العدسات المستقطبة تقلل من الوهج وإجهاد العين لكنها لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعل الفلتر الواقي عنصرا أساسيا لا غنى عنه.

واختتم بالتأكيد على أهمية شراء النظارات من متاجر البصريات المتخصصة فقط، لضمان جودة العدسات وإمكانية التحقق من المواصفات والحصول على ضمانات موثوقة.