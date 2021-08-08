قبل توجهها إلى العراق.. مجندة تنافس على لقب ملكة جمال أميركا

شفق نيوز/ ماورا سبينس-كارول، مجندة أميركية تبلغ من العمر 21 عاما، تحمل لقب ملكة جمال ولاية كولورادو، كان من المفترض أن تغادر مع زملائها إلى العراق من أجل خدمتها العسكرية، إلا أنها ستبقى في موطنها للمشاركة بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت سبينس-كارول "تطوعت ثم قالت وحدتي: لا سيكون عليك الذهاب إلى مسابقة ملكة جمال أميركا".

وتعمل سبينس-كارول محللة استخباراتية في الكتيبة الثانية بالجيش، فوج المشاة 23.

وكانت سبينس-كارول قد انضمت للجيش الأميركي، في 2018، بتشجيع من صديق قديم خدم بالجيش.

https://www.instagram.com/p/BqOCAPoBJP3/?utm_source=ig_web_copy_link

وتقوم سبينس-كارول حاليا بمساعدة زملائها بالاستعداد لمناوبتهم في العراق، ضمن عملية العزم الصلب، بينما ستبقى في قاعدة "فورت كارسون"، استعدادا لمنافستها المرتقبة.

وبصفتها ملكة جمال كولورادو، ركزت سبينس-كارول على الصحة العقلية للجنود والمحاربين القدامى.

وفي العام الماضي، تم تشخيص سبينس-كارول على أنها تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بعد معاناة عاشتها خلال بدايتها في صفوف الجيش.

وقالت في مقابلتها مع الشبكة "نحن بحاجة حقا للتعامل مع الصحة النفسية الآن وأن نري الأجيال القادمة من الجنود أن العناية بالصحة النفسية شيء لا نصنع منه أمرا كبيرا ولا نفكر به كأمر مخيف"، وأضافت "إنه مجرد شيء نعتني به".