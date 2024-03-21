قبل انطلاقها بثوانِ..روسيا تفشل بإطلاق رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية

شفق نيوز/ اشار مسؤولون، يوم الخميس، إن روسيا ألغت إطلاق ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية قبل ثوان من موعد انطلاقهم، فيما أكدت وكالة ناسا أن الطاقم بخير.

وذكرت وسائل اعلام ان "الإطلاق ألغي بواسطة نظام أمان آلي قبل حوالي 20 ثانية من الإقلاع المقرر في الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش".

وأضافت "لم يتم الكشف عن السبب على الفور".

وقالت وكالة ناسا إن "الطاقم بخير وسيتم إخراجه بسرعة من كبسولة سويوز".

وتعد عملية الإطلاق المجهضة بمثابة حادث مؤسف لبرنامج الفضاء الروسي، إذ تأتي بعد فشل الإطلاق في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عندما فشل الصاروخ سويوز الذي كان يحمل رائدي الفضاء نيك لاهاي من ناسا، وأليكسي أوفشينين من روسكوزموس، إلى المحطة الفضائية الدولية بعد دقيقتين من إطلاقه، ما أجبر على إرسال كبسولة إنقاذ لهما في رحلة شديدة الانحدار إلى هبوط آمن.

وأصبحت المحطة الفضائية الدولية، التي كانت رمزا للتعاون الدولي بعد الحرب الباردة، واحدة من آخر مجالات التعاون المتبقية بين روسيا والغرب وسط التوترات السائدة بسبب الحملة العسكري التي شنتها موسكو على أوكرانيا. وتأمل ناسا وشركاؤها في مواصلة تشغيل المحطة الفضائية حتى عام 2030.