قبل الموسم الأخير.. مخرج "لعبة الحبار" يلمح لمسلسل فرعي

شفق نيوز/ يبدو أن هوانغ دونغ هيوك، مبتكر ومخرج المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، Squid Game، يخبأ مفاجئة لعشاق المسلسل حيث لمّح إلى إمكانية تقديم عمل فرعي مرتبط بعالم المسلسل، قبيل انطلاق الموسم الثالث المنتظر.

وفي تصريحات خاصة لمجلة People، خلال العرض الأول للموسم الجديد الذي أُقيم في 18 حزيران/يونيو بفندق بلازا في نيويورك، قال دونغ هيوك: "لا أستطيع تحديد متى أو كيف سيحدث ذلك، لكن هناك احتمالا قائما".

ويُعد الموسم الثالث استكمالًا لأحداث الموسم السابق، حيث يعود اللاعب 456، سيونغ جي هون (الذي يجسده لي جونغ جاي)، لمواجهة القائمين على اللعبة، بعد فشل محاولة التمرد التي قادها برفقة عدد من المتسابقين.

وشهدت نهاية الموسم السابق مقتل شخصية بارك جونغ باي (لي سيو هوان) على يد القائد هوانغ إن هو (لي بيونغ هون)، الذي كشف عن هويته.

وجاء في الملخص الرسمي للموسم الأخير: "يُتابع الموسم الثالث قصة جي هون بعدما فقد صديقه المقرب وسقط في حالة من اليأس تحت وطأة القائد، الذي كان يخفي هويته للتسلل إلى قلب اللعبة.

ورغم ذلك، يُصر جي هون على إنهاء اللعبة مهما كان الثمن، في حين يواصل القائد تنفيذ خططه، وتزداد ضراوة التحديات مع كل جولة جديدة".

وأطلقت "نتفليكس" العرض الترويجي الرسمي خلال فعالية Tudum 2025 التي نُظمت في أيار/مايو الماضي، حيث ظهر جي هون وهو يصرخ: "لماذا لم تقتلني؟ لماذا أبقيتني على قيد الحياة؟" في مشهد درامي يُبرز حالة الغضب والتحدي التي يمر بها.

كما أظهرت اللقطات لاعبين يُجبَرون على المشاركة في نسخة دموية من لعبة "حبل القفز"، بالإضافة إلى مواجهة مرتقبة بين جي هون والقائد داخل غرفة التحكم.