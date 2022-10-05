سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد عسكري يتقدم بالزواج من رئيسة وزراء إيطاليا ويهدد بالغزو إن رفضت

Category: منوعـات

Date: 2022-10-05T07:48:39+0000
قائد عسكري يتقدم بالزواج من رئيسة وزراء إيطاليا ويهدد بالغزو إن رفضت

شفق نيوز / تلقت رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة، جورجيا ميلوني، عرضاً طريفاً ومغرياً، للزواج من قائد عسكري أوغندي، حيث عرض عليها 100 بقرة من أفضل الأنواع المعروفة في بلاده من فصيلة "نكور" مهراً للزواج منها.

وقدم قائد القوات البرية الأوغندية موهوزي كايينرجابا، وهو نجل الرئيس الحالي يوري موسيفيني والمرشح الأبرز لخلافته، عرض الزواج الذي قد لا يعدو المزاح من خلال تغريدات عديدة على تويتر.

وبدأ كايينرجابا تغريداته بالتساؤل "كم بقرة تعطيها لرئيسة وزراء إيطالية القادمة؟" ليجيب هو عن السؤال بالقول: "سأعطيها 100 بقرة من نوع (نكور) على الفور! لكونها شجاعة وصادقة"، قبل أن يتابع في تغريدة أخرى "لقد عينت صديقي العزيز السفير الإيطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي وسيطاً للزواج.. لا أعرف ماذا يطلق عليه في الإنجليزية، سوف يتفاوض في مهر العروس".

ثم هدد كايينرجابا في تغريدة لاحقة بغزو إيطاليا من أجل محو الإهانة التي ستلحق به إذا ما تم رفض عرضه، لكنه سارع إلى حذفها لتجنب أي صدام دبلوماسي.

وقد انتشرت تغريدات الجنرال الأوغندي على نطاق واسع في إيطاليا، وقوبلت بسخرية وترحاب من قبل المعارضين لليمين الإيطالي الذي تمثله ميلوني. فمن المغردين من قال إنها مستعدة متسائلا عن موعد التبادل، ومنهم من سأله عما إذا كان لا يزال مقتنعا بإجراء المفاوضات، فيما قوبل العرض بتجاهل تام من الزعيمة اليمينية.

related

إيطاليا.. العثور على نسخة مقلدة من لوحة عمرها 500 عام

Date: 2021-01-20 12:54:14
إيطاليا.. العثور على نسخة مقلدة من لوحة عمرها 500 عام

تقديسا للشمس والسلام النفسي.. دلالات ومعاني ألوان علم أوغندا

Date: 2019-06-22 21:12:17
تقديسا للشمس والسلام النفسي.. دلالات ومعاني ألوان علم أوغندا

فيل أوغندي يدهس سائحا سعوديا

Date: 2022-01-27 05:40:04
فيل أوغندي يدهس سائحا سعوديا

إذا كنت تنوي الزواج في هذه الدولة عليك تنفيذ 3 شروط

Date: 2019-09-21 20:53:05
إذا كنت تنوي الزواج في هذه الدولة عليك تنفيذ 3 شروط

احتجاجات بإندونيسيا بسبب منع ممارسة الجنس قبل الزواج

Date: 2019-09-25 22:18:36
احتجاجات بإندونيسيا بسبب منع ممارسة الجنس قبل الزواج

رسمياً.. أصالة نصري "چنة العراقيين"

Date: 2021-09-12 17:36:14
رسمياً.. أصالة نصري "چنة العراقيين"

انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

Date: 2022-02-22 14:13:07
انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

صورة.. أردني يجني ثمار الغزو الروسي ويحظى بزوجة أوكرانية

Date: 2022-03-06 15:07:45
صورة.. أردني يجني ثمار الغزو الروسي ويحظى بزوجة أوكرانية