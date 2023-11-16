قاوم رغبتها لدقائق... 10 نصائح للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي

شفق نيوز/ يمكن للرغبة الملحة في تناول التبغ أن تُنهك أي شخص يحاول الإقلاع عن التدخين، وينصح الخبراء أنه عند شعور الفرد بالرغبة في تدخين التبغ، عليه أن يضع في حسبانه أنه مهما كانت قوة تلك الرغبة، فإنها ستزول في غضون 5 أو 10 دقائق، سواء دخنت سيجارة، أو أخذت قطعة من تبغ المضغ أم لا.

ويضيف الخبراء أن في كل مرة تقاوم فيها الرغبة الملحّة لتعاطي التبغ، تقترب خطوة من الإقلاع عن تعاطيه نهائياً.

وفيما يلي 10 طرق لمساعدتك على مقاومة الرغبة في التدخين أو تعاطي التبغ في حالة الرغبة الملحّة:

1. العلاج ببدائل النيكوتين

يمكن أن تساعدك العلاجات ببدائل النيكوتين قصيرة المفعول -مثل العلكة أو أقراص الاستحلاب أو بخاخات الأنف أو المِنشَقات التي تحتوي على النيكوتين في التغلب على الرغبة الملحة في التدخين.

وعادةً ما تكون هذه العلاجات القصيرة المفعول آمنة للاستخدام بجانب لصقات النيكوتين طويلة المفعول أو أحد عقاقير الإقلاع عن التدخين.

لقد حظيت السجائر الإلكترونية باهتمام كبير مؤخراً كبديل لتدخين السجائر التقليدية، ومع ذلك لم يثبت أن السجائر الإلكترونية أكثر أماناً أو فعالية من بدائل النيكوتين في المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

2. تجنب المثيرات

تشتد الرغبة في تناول التبغ في الأماكن التي اعتدت فيها على تدخين التبغ أو مضغه أكثر من غيرها، كما هو الحال في الحفلات أو المقاهي، أو في الأوقات التي تشعر فيها بالتوتر أو أثناء احتساء القهوة. لذا عليك اكتشاف هذه المثيرات، ووضع خطة لتجنبها أو مواجهتها مع تجنب تناول التبغ.

لا تجعل نفسك في مكان أو موقف تنتكس فيه وتعود إلى التدخين. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تدخن عادةً أثناء حديثك عبر الهاتف، فاحتفظ بقلم وورقة قريبين لتظل مشغولاً بالرسم بدلاً من التدخين.

3. تأجيل التدخين

إذا كنت تشعر بأنك ستستسلم للرغبة الملحّة في تدخين التبغ، فأخبر نفسك أنه يجب عليك تأجيل التدخين لمدة 10 دقائق، ثم افعل شيئاً لتشتيت انتباهك خلال هذه المدة.

فحاول الذهاب إلى مكان عام ممنوع فيه التدخين، قد تكون هذه الحيل البسيطة كافية للتغلب على الرغبة الملحّة في تدخين التبغ.

4. اصرف انتباهك بالمضغ

تناول شيئاً بفمك لمضغه لتتمكن من مكافحة الرغبة الملحة في التبغ، امضغ علكة بدون سكر أو حلوى صلبة. أو تناول الجزر النيء، أو المكسرات، أو بذور عباد الشمس.

5. لا تقُل "إنها مجرد سيجارة واحدة"

قد تدخن سيجارة واحدة فقط لإشباع الرغبة الملحة في التبغ، فلا تخدع نفسك، وتعتقد أنك ستقلع وتتوقف عن التدخين بهذه الطريقة. في أغلب الأحيان، سيؤدي تدخين سيجارة واحدة إلى تدخين الأخرى. وربما ينتهي بك المطاف بالعودة إلى التدخين مرة أخرى.

6. مارس الأنشطة البدنية

يمكن أن تساعد ممارسة الأنشطة البدنية على صرف انتباهك عن الرغبة الملحّة في تدخين التبغ. حتى القيام بالأنشطة القصيرة المفاجئة، مثل صعود السلالم ونزولها راكضًا عدة مرات، قد تنهي الرغبة الملحّة في تدخين التبغ. الخروج للتنزه أو الركض.

إذا كنت في المنزل أو المكتب، فحاول أن تؤدي تمرين القرفصاء، أو تثني ركبتيك بعمق، أو تمارس تمرين الضغط أو الركض في المكان أو صعود مجموعة من السلالم ونزولها عدة مرات.

وإذا كنت لا تفضل الأنشطة البدنية، فجرب الصلاة أو الحياكة أو الأعمال الخشبية أو الكتابة في جريدة. أو يمكنك أداء الأعمال المنزلية لصرف انتباهك، مثل التنظيف أو ترتيب الملفات.

7. تجربة أساليب الاسترخاء

ربما يكون التدخين طريقتك في التعامل مع التوتر، ولكن مقاومة الرغبة الملحّة في تعاطي التبغ في حد ذاتها قد تكون أمراً مسبباً للتوتر.

يمكنك تخفيف حدة التوتر عن طريق ممارسة بعض أساليب الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق، أو إرخاء العضلات، أو اليوجا، أو التخيل المرئي، أو التدليك أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة.

8. طلب التعزيزات

اتصل بأحد أفراد الأسرة أو بصديق أو أحد أفراد مجموعات الدعم ليُساعدك في التغلب على الرغبة الملحّة في تعاطي التبغ. تحدث إلى ذلك الشخص هاتفياً، واخرج معه في نزهة، وتبادلا الدعابات أو الدعم.

9. تلقي الدعم عبر الإنترنت

انضم إلى أحد البرامج المتاحة عبر الإنترنت للإقلاع عن التدخين، أو اقرأ مدونة الإقلاع عن التدخين وانشر أفكاراً مشجعة للآخرين الذين يحاولون التغلب على الرغبة الملحة في تعاطي التبغ. تعلم كيف يتعامل الآخرون مع الرغبة الملحة في تعاطي التبغ.

10. ضع فوائد الإقلاع عن التدخين نصب عينيك

اكتب أسباب رغبتك في التوقف عن التدخين ومقاومة الرغبة الملحّة في تدخين التبغ أو رددها بصوت مرتفع. قد تتضمن هذه الأسباب ما يأتي:

توفير المال.

تحسُّن الحالة المزاجية.

التمتع بصحة أفضل.

وقاية الأشخاص الأعزاء المحيطين بك من التدخين السلبي.