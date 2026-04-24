إقامة أول معرض لكتّاب الأطفال في سوريا (صور)

شفق نيوز- دمشق

أقيم في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة، المعرض الأول لكتّاب الطفل في المكتبة الوطنية بمشاركة أكثر من 30 دار نشر محلية، ويقدم المعرض الذي يستمر يومين إصدارات مخصصة للأطفال، تتنوع بين القصص التربوية والكتب العلمية والمعرفية.

ويشكل المعرض بحسب المشاركين الذين تحدثوا لوكالة شفق نيوز، منصة تفاعلية تجمع الناشرين والكتّاب والمهتمين بأدب الطفل، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم صناعة النشر وتشجيع الإنتاج المعرفي الموجّه للأطفال.

وفي هذا السياق، أوضحت الكاتبة نغم القصير أحد أبرز الكتّاب للصغار للوكالة، أن كتبها الثلاثة الصادرة بين عامي 2023 و2025 تمزج بين الخيال والقيم التربوية للأطفال في وقت يحتاج فيه الطفل في هذه المنطقة لطمأنة مكتوبة وخيال سليم بعيداً عن الحروب والأخبار والمآسي.

وأشارت القصير إلى أنها قدمت في كتابها "غريب ولكن حقيقي" صورة لتحفيز خيال الطفل، بينما تعكس في "خواطر صبي" تفاعل طفل مع محيطه ومشاعره اليومية.

ولفتت إلى أنه في قصة "في منقار عصفورة سؤال"، كان هدفها تعزيز وعي الطفل بعلاقته بالزمن في عصر التكنولوجيا.

من جانبه، أكد أحد أصحاب دور النشر المشاركة لوكالة شفق نيوز، أن الإقبال على المعرض يعكس اهتماماً متزايداً بأدب الطفل، لافتاً إلى أن "مثل هذه الفعاليات تشكّل فرصة مهمة لدعم صناعة النشر وتطوير المحتوى الموجّه للأطفال، كما تتيح لنا التعرف على اهتمامات القرّاء الصغار والعمل على تلبيتها بإصدارات حديثة ومتنوعة".

كما عبّر أحد الأطفال المشاركين في المعرض للوكالة، عن سعادته بتنوع الكتب المعروضة، قائلاً إن "القصص الموجودة ممتعة وتعلمنا أشياء جديدة، وأحببت كثيراً الكتب التي تتحدث عن العلوم والمغامرات"، مشيراً إلى أنه يحرص على اختيار كتب تساعده على تنمية خياله ومعرفته.