"قارئ الأخبار" متاح للجميع

شفق نيوز/ أصبح تطبيق Artifact، وهو تطبيق قارئ للأخبار المخصصة أنشأه مؤسسو إنستغرام، مفتوحا الآن للجمهور، دون الحاجة إلى الاشتراك بعد شهر على إطلاق النسخة المحدودة منه.

وفي الشهر الماضي، كشف المطورون، كيفين سيستروم ومايك كريجر، وهما شريكان في تطوير تطبيق إنستغرام، النقاب عن أحدث مشاريعهم، وهو تطبيق إخباري "يتطور لاحقا ليشمل عناصر سوشيال ميديا"، وفقا لموقع Techcrunch المتخصص بالتكنولوجيا.

وطوال شهر، كان عدد من مختبري الأداء الذين سمح لهم حصريا بتحميل التطبيق، يجربون قدراته ويتصفحون من خلاله، قبل أن يطلق التطبيق للجمهور، الأربعاء.

وعلق بعض المختبرين، على التطبيق، بالقول إن "التطبيق بحاجة إلى بعض التطويرات"، بينما وعد المطورون أن تطبيقهم سيتطور بحيث يمكن "مناقشة الأخبار مع الأصدقاء".

وتقول الشركة إن قائمة الانتظار تضمنت حوالي 160 ألف اشتراك.

ولم يتمكن المستخدمون خارج الولايات المتحدة من تجربة Artifact، لأن التسجيل يتطلب رقم هاتف أميركي، لكن كل هذا يختفي اليوم، حيث ستكون الأداة قابلة للاستخدام على الفور كما لن يحتاج المستخدم إلى إدخال رقم هاتف إلا إذا كان يرغب في إنشاء حساب لنقل Artifact إلى جهاز جديد.

ويتضمن التطبيق ميزة الإحصائيات المضافة حديثا والتي تعرض الفئات التي قرأها المستخدم بالإضافة إلى المقالات الأخيرة التي قرأها ضمن تلك الفئات والناشرين الذين يقرأ لهم أكثر من غيرهم.