قادمة من العراق.. منفذ كويتي يضبط خليجية "سبعينية" وبحوزتها أدوات سحر

شفق نيوز/ أعلن منفذ جمرك العبدلي الكويتي الحدودي مع العراق، اليوم الثلاثاء، ضبط سيدة خليجية بحوزتها أدوات سحر وشعوذة، حاولت العبور بها من العراق الى الجانب الكويتي.

وقالت صحيفة الراي الكويتية نقلاً عن مصدر جمركي في المنفذ إن "السيدة الخليجية من مواليد العام 1946 وأثناء قيام المفتش الجمركي بتفتيش أمتعتها عثر بها على أدوات سحر وشعوذة وطلاسم مدعية حاولت نقلها من العراق الى الكويت"، فيما نفت المتهمة أن "يكون ما تحمله من أدوات السحر وإنما حرز ديني".