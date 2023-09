قاتل "خطير للغاية" يهرب بطريقة مثيرة من سجن أمريكي.. فيديو

شفق نيوز/ بعد أيام من هروب قاتل "خطير للغاية" من السجن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، نشرت السلطات الطريقة الغريبة للحظة هروبه من السجن.

وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي، 34 عاما، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

وتوجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.

ومنذ ذلك الحين، تم رصد القاتل أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلين من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARDInternal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0