"فأر" يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة ركاب نرويجية

شفق نيوز/ أفاد ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية SAS اليوم الجمعة، بهبوط احدى طائراتها اضطراريا بسبب فأر يُرجّح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب.

وكانت الطائرة في رحلة بين أوسلو ومدينة ملقة الإسبانية حين تم رصد الفأر فيها، ما دفع قائدها إلى الهبوط في كوبنهاغن.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية في النرويج أويستين شميت لوكالة فرانس برس "تماشيا مع إجراءاتنا، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية. وأضاف أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث".