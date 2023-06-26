أف بي آي يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي للابتزاز والتحرش الجنسي ويحدد سبل الوقاية

شفق نيوز/ حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي) من ارتفاع نسبة استخدام الصور ومقاطع الفيديو المفبركة بتقنية التزييف العميق (Deep Fake) التي تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور أو مقاطع فيديو "مهينة".

وقال راديو مونتي كارلو إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاحظ منذ نيسان 2023 ارتفاعاً في عدد عمليات الابتزاز، حيث تقوم مجموعات إجرامية منظمة أو شخص بواسطة صور إباحية مفبركة بتقنية التزييف العميق بتهديد الضحايا بمشاركتها علناً أو مع عائلة الضحية وأصدقائها".

وبين الاف بي أي ان "الهدف هو إجبار الضحايا على إنشاء المزيد من المحتوى الإباحي، أو طمعاً بالمكاسب المالية من خلال دفع فدية، أو بهدف التنمر والبلطجة".

كيف يمكن الوقاية هذا النوع من الابتزاز؟

وبين مكتب التحقيقات الفدرالي أن "هذه الصور والفيديوهات المفبركة المهينة يصعب إزالتها تماماً من الويب، مقدماً مجموعة من التوصيات للأفراد أبرزها:

الحذر عند نشر الصور الشخصية أو صور الأطفال أو مقاطع الفيديو على مختلف المنصات الاجتماعية ومواقع الويب.

مراقبة نشاط الأطفال على الويب ومناقشة المخاطر المرتبطة بمشاركة المحتوى الشخصي مع مجهولين.

كما أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً بإجراء عمليات بحث متكررة عبر الإنترنت عن معلومات الأفراد ومعلومات عن أطفالهم -على سبيل المثال، الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف وما إلى ذلك- للمساعدة في التعرف على المعلومات الشخصية وانتشارها على الإنترنت. أيضا لمعرفة ما إذا كان هنالك صور أو مقاطع فيديو نشرت دون علم الأفراد ومستخدمي خدمات صور الويب والتطبيقات الاجتماعية.

ومن ضمن التوصيات "النصح بتفعيل إعدادات الخصوصية على حسابات المنصات الاجتماعية -بما في ذلك تعيين ملفات التعريف وقوائم الأصدقاء على أنها خاصة، والبحث في شروط الخدمة لأي موقع أو تطبيق عن سياسات الخصوصية وكيفية مشاركة البيانات والاحتفاظ بالبيانات لمنصات وتطبيقات الاجتماعية قبل تحميل ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو أي محتوى شخصي آخر على هذه المواقع والخدمات، وعدم الخضوع للابتزاز والتواصل بسرعة مع الجهات الحكومية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية".