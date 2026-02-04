في يومه العالمي..ثلث الأورام الخبيثة مرتبط بزيادة الوزن

شفق نيوز- متابعة

في اليوم العالمي لمكافحة السرطان، أكد الأكاديمي إيفان ستيليدي، يوم الأربعاء، أن خطر الإصابة بالأورام قد ينجم عن تغيّرات أيضية واختلالات هرمونية.

ووفقا له، فإن "التغيرات الأيضية التي تُحدثها السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يرتبط نحو ثلث جميع الأورام الخبيثة بزيادة الوزن".

ويقول:"هناك عدد من التغيرات الأيضية والاختلالات الهرمونية المرتبطة بالسمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، لأن السمنة تعمل عبر آليات متعددة، ما يعزّز تأثير هذه العوامل. ويُعتقد حاليا أن ما يقرب من ثلث جميع الأورام الخبيثة مرتبط بزيادة الوزن".

ويشير الأكاديمي إلى أن "تناول اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

ويضيف:"يتعلق ذلك بشكل أساسي بمنتجات اللحوم المصنّعة، مثل السجق واللحم المقدد والهوت دوغ وما شابهها، كما نعلم يقينا أن الكحول يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأورام، في حين يقلل تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف من خطر الإصابة بالسرطان".

وعن إزالة الشامات كإجراء احتياطي للوقاية من سرطان الجلد، يؤكد أن "الطبيب المختص وحده قادر على تحديد الشامات التي قد تشكّل خطرا للإصابة بسرطان الجلد"، مشددا على أن "إزالة الشامات احتياطا دون تشخيص طبي لا معنى لها".

ويقول:"هناك شامات تحمل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وأخرى لا تزيد من هذا الخطر، لذلك فإن إزالة الشامات السليمة احتياطًا أمر غير مبرر، بل يجب استشارة طبيب مختص لتقييم خطر تحوّل الشامة إلى ورم خبيث".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أعلن يوم 4 شباط/ فبراير يوما عالميا لمكافحة السرطان، بهدف زيادة المعرفة والتوعية بالأورام ولفت الانتباه إلى أهمية تشخيصها وعلاجها.