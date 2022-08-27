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في ولاية أمريكية.. تمساح يحاول اقتحام مدرسة وشرطي "يعتقله"

Category: منوعـات

Date: 2022-08-27T12:54:01+0000
في ولاية أمريكية.. تمساح يحاول اقتحام مدرسة وشرطي "يعتقله"

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، السيطرة على تمساح كان يحاول الدخول إلى مدرسة في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب قائد شرطة المدينة، قوله إن "طول التمساح تجاوز المترين"، مشيراً إلى أن "التمساح شوهد عند المدرسة لدى وصول التلاميذ إليها في الصباح"

كما ذكرت وسائل الإعلام أن "الشرطي العامل بالمدرسة والتابع لوحدة الكلاب البوليسية، له خبرة سابقة في اصطياد التماسيح، وأنه قاد عملية السيطرة على الحيوان المفترس".

فيما قالت إدارة المدرسة إن "التعامل السريع مع التمساح حال دون إصابة أي من التلاميذ".

وتابع قائد الشرطة المحلية أنه تم تسليم التمساح إلى إدارة الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا والتي ستعيد توطينه بمنطقة أخرى.

تأتي الواقعة، بعد أيام من تلقي سيدة، من مقاطعة أورانج الشرقية، في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، صدمة بعدما وجدت تمساحاً كان يسبح في حمام السباحة بمنزلها.

إذ قال مسؤولو شرطة المنطقة في مقطع الفيديو الخاص بعملية القبض على التمساح: "إنَّ شكل التمساح كان مخيفاً للغاية".

وأضاف مسؤولو الشرطة: "تمت عملية نقل التمساح بأمان إلى نهر سانت جون، بعدما فاجأ صاحبة المنزل في حمام السباحة".

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