في أوروبا .. تطوير روبوت آلي يساعد كبار السن على التسوق (فيديو)

طورت شركة مصنعة للروبوتات رفيق تسوق آلي لمصاحبة كبار السن في رحلات التسوق ومساعدتهم في حمل المشتريات، فيما يجري تقييمه واختباره في نيوكاسل من قبل مركز الابتكار الوطني للشيخوخة.

وأطلق على الروبوت اسم "غيتا" أي الرحلة القصيرة، باللغة الإيطالية، وغيتا هو الأول من نوعه، حيث يمكن أن يتحول إلى كرسي إذا احتاج صاحبه لذلك، كما يستطيع حمل حوالي 20 كيلوغرام داخل مساحة تخزين يمكن قفلها وتأمينها، بحسب قناة "الحرة" الامريكية.

وأكد مطورو غيتا أنه يستخدم واحدة من أكثر التقنيات تقدما، ويتبع صاحبه خطوة بخطوة، والغرض الأساسي منه هو تسهيل الحركة والمشي، حيث يهدف مطوروه لأن يساعد في جعل رحلات المسنين إلى مراكز التسوق أكثر سهولة وسلاسة.

ويبلغ سعر الروبوت الجديد 2950 دولار أميركي.