في نينوى.. انطلاق مشروع "مقام الموصل" لأرشفة التراث الموسيقي

شفق نيوز/ انطلق، يوم السبت، مشروع "مقام الموصل"، والذي يعنى بتوثيق وارشفة التراث الموسيقي في نينوى، وبدعم من منظمات دولية تهتم بهذا المجال.

وقال الباحث المساعد في المشروع محمود جمعة، خلال حفل الانطلاق الذي نظم في بيت تراث الموصل لوكالة شفق نيوز: إن "المشروع يهتم بارشفة وتوثيق موسيقى التراث والمقام الموصلي والحفاظ عليه من الاندثار"

واضاف ان "فكرة المشروع أتت بدعم من المجلس الثقافي البريطاني والجامعة الامريكية في السليمانية وجامعة اكستر البريطانية وشراكة جامعة الموصل ومنظمات محلية".

واوضح جمعة ان "هدف المشروع هو صناعة ذاكرة موسيقية لمحافظة نينوى وترسيخ ثقافة المقام في المجتمع، وإعادة إحياء هذا اللون الموسيقي والحفاظ عليه من الاندثار".

وعرض المنظمون على المشرع ، اغانٍ ومقامات لاقت استحساناً من قبل الحاضرين من المهتمين بهذا اللون الموسيقي والتراثي.