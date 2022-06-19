في نينوى القديمة.. بعثة تنقيب إيطالية تعثر على 50 لوحا طينيا ورفات جندي آشوري (صور)

شفق نيوز/ عثرت بعثة تنقيب تابعة لجامعة بولونيا الإيطالية على قرابة 50 لوحا طينيا عليها كتابات دينية تم الكشف عنها في مدينة نينوى الشرقية الاثرية.

وتم التنقيب عن اللقى في قاعات الرهبان الاثرية كما عثر على قناة المياه الخاصة التي كانت تزود المدينة الاثرية بالمياه من نهر دجلة بالاضافة الى العثور على أرضيات لقاعات اشورية وبرج للمراقبة وحراسة المدينة مع رفات جندي اشوري يصل تاريخها الى ما قبل 600 ميلادية، وفقا لعمر سالم حمدون المنقب في مفتشية اثار نينوى.

ويقول حمدون والذي يشارك البعثة الايطالية في عمليات التنقيب لوكالة شفق نيوز؛ إن "البعثة قامت بصيانة البوابة الاثرية بهدف ان تكون معلما سياحيا يزورها الناس بعد انتهاء عمليات التنقيب".

مدير مفتشية آثار نينوى خير الدين احمد ناصر يبين لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد المواقع المسجلة اثريا في نينوى يصل الى اكثر من 1000 موقع"، ويتوقع خيري ان يصل العدد الى 2000 موقع في السنين القادمة مع استمرار عمليات التنقيب.

ويوضح ناصر؛ انهم يعملون بالتنسيق مع البعثات الاجنبية على تهيئة عدد من المواقع الاثرية لتكون قبلة للسياح من جديد.

ويقول ان "الوضع الامني قبل عام 2014 وظروف البلاد لم تكن تسمح بفتح المواقع لكن اليوم هناك الكثير من المواقع التي يعملون على تهيئتها في الفترة القادمة للسياحة الاجنبية خصوصا ومن هذه المواقع القصر الاشوري تحت تل النبي يونس والمواقع التي تم التنقيب فيها داخل مدينة نينوى الاثرية والتي تتوسط قلب الجانب الايسر من الموصل".