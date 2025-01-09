في مشهد سماوي نادر.. القمر "يبتلع" المريخ

شفق نيوز/ تكون السماء، يوم الثلاثاء المقبل 14 يناير/ كانون الثاني 2025 مسرحا لحدث فلكي نادر، حيث سيختفي كوكب المريخ خلف القمر في ظاهرة تُعرف باسم "الاحتجاب".

ويتزامن هذا الحدث مع دخول المريخ في حالة "المقابلة"، حيث يصبح الكوكب الأحمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يظهر بأكبر حجم وأشد سطوعا.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة الفلكية، يوصى بالابتعاد عن الأضواء الاصطناعية والذهاب إلى مكان مظلم يتيح لك رؤية السماء بوضوح.

وسيكون الاحتجاب مرئيا من الولايات المتحدة، وبعض أجزاء من كندا والمكسيك، وكذلك في غرب إفريقيا. ويمكن استخدام الخريطة المرفقة من موقع In-the-Sky لمتابعة مسار هذا الحدث وفقا لموقعك الجغرافي.

في 14 يناير، سيكون القمر مكتملا، وسيظل المريخ قريبا منه طوال الوقت من لحظة ارتفاعهما حتى غروبهما. وسيشرقان في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) في 14 يناير، وسينخفضان في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش، مع بعض التفاوت في الأوقات حسب الموقع الجغرافي.

وسيختفي المريخ خلف الحافة السفلى للقمر في الساعة 1:44 صباحا بتوقيت غرينيتش في 14 يناير (8:44 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 يناير)، وسينبثق مرة أخرى من الحافة العليا للقمر في الساعة 5:52 صباحًا بتوقيت غرينيتش في 14 يناير (12:52 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 يناير).

ويمكن تحديد الأوقات الدقيقة حسب موقعك الجغرافي عبر إدخال منطقتك في موقع In-the-Sky.org.

أفضل طريقة للمشاهدة:

سيكون المريخ مرئيا بالعين المجردة، ويظهر بشكل ساطع مع لون ذهبي مائل. لكن الحدث سيكون أكثر روعة إذا تمت مشاهدته باستخدام منظار قوي أو تلسكوب جيد.

وسيتيح لك ذلك رؤية المريخ عن قرب أثناء مروره بالقرب من حافة القمر، كما ستتمكن من رؤية لونه الأحمر المميز وفوهات القمر الفريدة.

وقد تتمكن أيضا من رؤية القطب الشمالي الجليدي للمريخ، الذي يمتد لمسافة 620 ميلا (1000 كيلومتر)، و"وادي مارينيريس"، أكبر وديان النظام الشمسي، والذي يمتد على طول 1900 ميل (3000 كيلومتر)، بعرض 400 ميل (600 كيلومتر) وعمق 5 أميال (8 كيلومترات)، أكبر 10 مرات من الوادي الكبير في الولايات المتحدة وأعمق ثلاث مرات.

ومن المنتظر أن يحدث الاحتجاب المقبل في فبراير 2025، والذي سيكون مرئيا فقط من شمالي اسكندنافيا وروسيا وبعض أجزاء من آسيا.