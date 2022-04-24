في أمريكا.. أم تهدد بتفجير مدرسة بسبب وجبة غداء

شفق نيوز/ أفادت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية الأمريكية، يوم الأحد، بقيام امرأة بالتهديد بتفجير مدرسة ثانوية لعدم توفير وجبة غذاء كافية لابنها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على أم من ولاية فلوريدا، بعد أن وجه لها اتهاما بالتهديد بتفجير ‏مدرسة ابنها، لأنه يريد المزيد من الطعام في وجبة الغداء.‏

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المرأة، أنايا سميث (41 عاما) احتُجزت يوم الأربعاء الماضي، وتم توجيه تهمة التهديد الكاذب بوجود قنبلة.

وبينت الشرطة أن سميث اتصلت بمدرسة كاكاو الثانوية، في 3 شباط/ فبراير الماضي، وتركت بريدا صوتيا مليئا بالكلمات البذيئة.

وهددت الأم في رسالتها الصوتية المدرسة بتفجير المدرسة إذا لم يبدأ القائمون عليها في إطعام ابنها بشكل أفضل، وذكرت أن ابنها دخل في جدال مع عامل الكافتيريا بشأن كمية الطعام المقدمة له، وفقا لسجلات المحكمة.

وقالت التقارير أنه بعد تهديد الأم بتفجير المدرسة، تم إخلاء المدرسة، ولم يتم العثور على متفجرات في المبنى.

ولم تعرّف أنايا سميث عن نفسها في بريدها الصوتي، لكن تم الكشف عن رقمها في جهاز الكشف عن رقم المتصل.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، قدم المدعون أوراقا تأمر بالقبض على سميث.

وأكدت المتهمة أنها بريئة، ولا تتحدث هكذا، وأن الرقم الظاهر المرتبط بالتهديد بتفجير المدرسة غير مرتبط بها.