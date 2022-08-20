في أمريكا.. العثور على جزء من جسم بشري بحوض مياه ساخنة

شفق نيوز/ كشفت إدارة منتزه يلوستون الوطني الأمريكي، عن العثور على قطعة من قدم بشرية، في أحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه والذي تبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية.

وبحسب بيان أصدرته إدارة المنتزه، فإن "التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن الأمر حصل صباح يوم 31 تموز/ يوليو الماضي، والمعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، والتحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة".

وهذا الحادث ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأمريكي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.

ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات وتوخي الحذر الشديد بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم الممتد بين ولايات وايومنغ وأيداهو ومونتانا (شمال غرب الولايات المتحدة) نحو 4.8 ملايين عام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحراري الأرضي ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة في العالم.