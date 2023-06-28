في لندن.. محاكمة نجم سينمائي عالمي بتهمة "اغتصاب رجال"

شفق نيوز/ أفادت وكالة "اسوشيتد برس" للأنباء، يوم الأربعاء، بان النجم الأمريكي كيفين سبيسي، سيمثل أمام القضاء البريطاني بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة رجال.

ودفع سبيسي، البالغ من العمر 63 عاماً، ببراءته من عشرات التهم، التي تشمل الاعتداء الجنسي، وهتك العرض، ودفع شخص للانخراط في نشاط جنسي دون موافقته، وقد يواجه عقوبة بالسجن إذا ما تمت إدانته.

وفي وقت سابق، قال سبيسي، الذي فاز بأول جائزة أوسكار في حياته كممثل مساعد في فيلم "المشتبه بهم المعتادون" عام 1995، إن نيله البراءة في القضية قد يعيد للحياة موهبة ظلت مجمدة إلى حد كبير منذ ظهور مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.

وأضاف في مقابلة نادرة نشرت هذا الشهر في مجلة "تسايت" الألمانية "هناك أشخاص الآن مستعدون لتوظيفي لحظة تبرئتي من هذه التهم في لندن، وأن وسائل الإعلام صورته للناس كوحش".

والاتهامات تشمل رجالا في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم الآن، وتعود للفترة من عام 2001- 2013، حيث تغطي معظم الفترة التي قضاها في بريطانيا وتولى منصب المدير الفني لمسرح "أولد فايس" في لندن حتى عام 2015.

ومن المقرر أن تستغرق المحكمة أمام هيئة محلفين، وتعقد في محكمة "ساوث وورك كراون كورت" الجنائية، 4 أسابيع.