في كل دقيقة.. حالة وفاة و4 إصابات بسرطان الثدي للنساء عالمياً والإحصائية تزداد سوءاً

شفق نيوز/ ترتفع حالات الإصابة بسرطان الثدي عالمياً بنسبة 38% بحلول عام 2050، مع توقع ارتفاع الوفيات السنوية الناجمة عن المرض بنسبة 68%.

وأظهر ذلك تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، وهي فرع متخصص من منظمة الصحة العالمية (WHO).

ووفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة Nature Medicine مؤخراً، فإنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيشهد العالم 3.2 ملايين حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي و1.1 مليون حالة وفاة مرتبطة به سنويا بحلول منتصف القرن.

وسيكون العبء الأكبر على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تظل إمكانية الوصول إلى الفحص المبكر والعلاج والرعاية محدودة.

وقالت الدكتورة جوان كيم، العالمة في الوكالة الدولية لبحوث السرطان وأحد المشاركين في إعداد التقرير: "كل دقيقة، يتم تشخيص أربع نساء بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم، وتموت امرأة واحدة بسبب المرض، وهذه الإحصائيات تزداد سوءاً".

وأضافت أن "البلدان يمكنها تخفيف أو عكس هذه الاتجاهات من خلال تبني سياسات الوقاية الأولية، مثل توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الأمراض غير المعدية، والاستثمار في الفحص المبكر والعلاج".