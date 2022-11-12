في فرنسا.. رجل ينقذ أرواح العشرات من موت محقق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفرنسية، يوم السبت، ان رجلاً أنقذ أرواح عشرات المواطنين الذين كاد المبنى الذي يسكنوه أن يسحقهم تحت أنقاضه.

وأوضحت السلطات في مدينة "ليل"، وفق ما نشرته وكالة "اسوشيتد برس" أن "المبنى الواقع في وسط المدينة أخلي خلال الليل بعد أن شاهد رجل من الخارج شقوقا تظهر في الهيكل وأبلغ خدمات الطوارئ بالمشكلة".

وذكرت أن "رجال الإطفاء استجابوا وفرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الخطر. وكان المبنى منقسما إلى أجزاء تجارية وأخرى سكنية".

وصرحت عمدة ليل مارتين أوبري لـ"بي إف إم تي في" الفرنسية أن "تصرف هذا الرجل أنقذ أرواحا".

وقالت: "ما زلت أرتجف لأنه لو لم يكن هذا الرجل قد عاد إلى المنزل في الساعة الثالثة صباحا واتصل بنا، لما تلقينا رد الفعل هذا، ومن الواضح أنه كان سيسقط وفيات".

وأضافت أوبري أن "الرجل حذر شرطة البلدية ورجال الإطفاء الذين قرروا إخلاء المبنى، معتقدين أن هناك خطرا حقيقيا".

واستمرت عمليات البحث، اليوم السبت، للتأكد من عدم وقوع إصابات قبل بدء التحقيق في سبب انهيار المبنى.