في غضون أسبوع واحد .. السعوديون ينفقون أكثر من مليار ريال على المطاعم والمقاهي

أظهرت بيانات مستندة إلى أرقام البنك المركزي السعودي أن سكان المملكة أنفقوا عبر نقاط البيع على المطاعم والمقاهي 1.41 مليار ريال (حوالي 376 مليون دولار)، خلال الأسبوع الماضي وحده.

وبحسب بيانات المركزي، فإن إنفاق المستهلكين، عبر نقاط البيع، بلغ خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس نحو 10.67 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.73 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 67.5 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر إنفاقا، رصدت أرقام المركزي مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" والتي شكلت 16.5 في المئة، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي" بمبيعات بلغت 1.41 مليار ريال لتشكل 13.2 في المئة.

وعلى مستوى المدن، فقد زاد الإنفاق في العاصمة الرياض 1.1 في المائة ليبلغ 3.37 مليار ريال، لتشكل بذلك 31.7 في المئة من إجمالي مبيعات نقاط البيع.

بينما بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.68 مليار ريال، ما يعادل 15.8 في المئة، ونحو 585.5 مليون ريال في مدينة الدمام.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن هذه الأرقام تظهر تراجع الإنفاق خلال الأسبوع الماضي، غير أن معدل الإنفاق لا يزال قويا، حيث استمر الإنفاق وللأسبوع الرابع على التوالي فوق مستوى 10.5 مليار ريال وهي المرة الأولى بحسب بيانات البنك المركزي.