في عملية تبادل مع روسيا.. أوكرانيا "تزف" خبر استعادة كلبها "الأسير"

شفق نيوز / في عملية تبادل جديدة للأسرى، أعلنت الرئاسة الاوكرانية، اليوم الاثنين، استعادة أسرى حرب في صفقة مع روسيا، لكن الصفقة لم تشمل الجنود فقط، بل أيضاً كان من بينهم كلب بيتبول، فيما احتفت به ووصفته بـ"الشهير".

ووفق ما ذكرته وكالة الأناضول، فإن "أوكرانيا استعادت كلباً، في إطار عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع روسيا، حيث كانت القوات الروسية أخذته من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول، التي شهدت معارك استمرت أسابيع بين القوات الروسية والأوكرانية".

فيما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، عبر تليغرام، أن بلاده استعادت كلب بيتبول "الشهير" في إطار عملية تبادل الأسرى مع روسيا، والتي جرت في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

كما نشر يرماك صورة للكلب، وقال: "نستعيد كلب آزوفستال الشهير أيضاً". وكانت القوات الروسية أخذت الكلب في بدايات الحرب وسلمته إلى رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية.

فيما أعلنت أوكرانيا، السبت، استعادتها 140 أسير حرب في صفقة تبادل مع روسيا. وقال مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، في منشور على تيليغرام، إنه "في العام الجديد، لا نصد الهجمات الصاروخية للعدو فحسب، بل نعيد مواطنينا أيضاً".

أضاف المسؤول الأوكراني: "تبادل كبير آخر تم تنفيذه، حيث يعود 140 شخصاً إلى ديارهم"، وفق وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

فيما أشار يرماك إلى أن بين الأسرى "جنوداً جرحى ممن دافعوا عن مدينة ماريوبول وجزيرة الأفعى، ومتطوعين من قوات الدفاع الإقليمية في سلافوتيتش، وجنوداً بمنطقة باخموت".

كما أوضح أن الأسرى المفرج عنهم 132 رجلاً و8 سيدات، هم 82 جندياً من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 من قوات الدفاع الإقليمية، و22 من الحرس الوطني، و11 من البحرية، و10 من حرس الحدود. ورحب يرماك بعودة الجنود إلى الوطن، مشيراً إلى أنهم يسعون لإعادة "جميع الأسرى".

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إطلاق أوكرانيا سراح 82 أسيراً روسياً. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إرسال الأسرى المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي.