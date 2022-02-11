في إعلان غير مألوف.. أديداس تروج لمنتجها الجديد عبر 25 صدراً عارياً

شفق نيوز/ اعتمد شركة أديداس نمطاً جديداً بإعلان لها عن حمالات الصدر الجديدة، عند نشرها صورة تظهر 25 صدرا عارياً تماماً.

الصورة تم وضعها على منشور الشركة الألمانية على تويتر، هدفت من خلالها لترويج مجموعة من حمالات الصدر الرياضية، مكونة من 43 تصميما متنوعا.

ويروج الإعلان لمجموعة جديدة من حمالات الصدر الرياضية، مع توفير خيارات "للأحجام الزائدة"، وقطع مصممة لأنشطة مختلفة.

وقالت الشركة في منشور على تويتر: "نعتقد أن أثداء النساء بجميع الأشكال والأحجام تستحق الدعم والراحة. وهذا هو السبب في أن مجموعتنا الجديدة من حمالات الصدر الرياضية تحتوي على 43 تصميما، حتى يتمكن الجميع من العثور على ما يناسبهم".

ويذكر أن صورة الإعلان نشرت على تويتر فقط، ولم تنشر على فيسبوك مثلا، بسبب الشروط والإرشادات التي تمنع ظهور الصدر العاري، وتم نشر صورة معدلة على إنستغرام، عبر إخفاء جزء من الصدر.