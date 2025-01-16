في ظل انتشاره.. 7 علامات قد تدل على تفكير طفلك بالانتحار

شفق نيوز/ مع انتشار أخبار كثيرة بشأن حالات الانتحار خاصة بين الأطفال والشباب، بات هذا الأمر من أسوأ مخاوف الآباء والأمهات.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن هذا الموضوع حيوي ويجب مناقشته ومعالجته، على اعتبار أن "فكرة أن تكون لدى طفلك رغبة في الانتحار، هي مرعبة في حد ذاتها".

وأضافت أن انتشار الانتحار بين الشباب والأطفال أصبح يتصدر عناوين الأخبار مؤخرا.

وتابعت: "لا يزال الانتحار هو القاتل الأكبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة المتحدة، ويفقد أكثر من 200 مراهق حياتهم بسبب الانتحار كل عام".

وقدمت الصحيفة 7 علامات تشير إلى أن طفلك قد يفكر في الانتحار، نقلا عن الخبير شون فريل، مدير "Childline"، وهي خدمة استشارية بريطانية للأطفال: عدم الرغبة في رؤية الأصدقاء أو القيام بالأشياء التي يحبها. والتحدث عن مشاعر اليأس أو الاكتئاب.

الانخراط في سلوكيات خطيرة، مثل تعاطي المخدرات أو شرب الكحول. والتبرع بممتلكاته الشخصية.

ومن العلامات أيضاً، التوقف عن الاعتناء بالذات، مثل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو المظهر. والإشارة إلى التخطيط للانتحار. وقول عبارات، مثل "لا أريد أن أكون هنا بعد الآن"، أو "لن يفتقدني أحد".